Hơn 1.000 đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học gây mê hồi sức toàn quốc 2025 tại TP. Huế

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài (thứ 4, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Chí Tài, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế; GS.TS.BS. Nguyễn Quốc Kính, Chủ tịch Hội GMHS Việt Nam; lãnh đạo Sở Y tế thành phố cùng nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực GMHS.

Phát biểu khai mạc, GS.TS.BS. Nguyễn Quốc Kính nhấn mạnh: “GMHS là một trong những chuyên ngành đóng vai trò trụ cột trong hệ thống y tế hiện đại, không chỉ đảm bảo an toàn cho người bệnh trong các can thiệp phẫu thuật mà còn giữ vai trò trung tâm trong hồi sức cấp cứu, chăm sóc tích cực và điều trị đau mạn tính. Hội nghị năm nay là dịp để cộng đồng chuyên môn trong nước và quốc tế cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đồng thời cập nhật những thành tựu khoa học tiên tiến, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số y tế đang diễn ra mạnh mẽ.”

Hội nghị quy tụ nhiều nội dung quan trọng, bao gồm các phiên tiền hội nghị, hội thảo, tọa đàm và workshop chuyên sâu xoay quanh các chủ đề như gây mê hiện đại, hồi sức tích cực, kiểm soát đau, gây tê vùng, chăm sóc sau mổ và an toàn người bệnh. Hội nghị tập trung triển khai các báo cáo khoa học trọng điểm, do các diễn giả, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước trình bày.

Các đại biểu tham gia không gian triển lãm các sản phẩm, công nghệ, thiết bị và dược phẩm y tế

Một trong những điểm nhấn của hội nghị năm nay là việc chú trọng đến ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thực hành GMHS. GS.TS.BS. Nguyễn Quốc Kính cho biết: “Công nghệ hiện đại đang góp phần thay đổi căn bản cách thức tiếp cận và điều trị trong GMHS. Các hệ thống theo dõi sinh hiệu tự động, trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ quyết định lâm sàng, phần mềm quản lý thuốc mê thông minh, cũng như thiết bị gây mê tích hợp cao đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc, giảm thiểu rủi ro và cải thiện kết quả điều trị cho người bệnh”.

Bên cạnh các hoạt động khoa học, hội nghị còn tổ chức khu vực triển lãm chuyên biệt, trưng bày các sản phẩm, công nghệ, thiết bị và dược phẩm y tế đến từ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là không gian kết nối giữa nhà khoa học, bác sĩ và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ y tế tiên tiến, góp phần thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y khoa.