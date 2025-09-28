  • Huế ngày nay Online
Phổ biến văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm

HNN.VN - Sáng 30/9, Sở Y tế TP. Huế tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) cho đại diện các xã, phường và đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Sở Y tế đã phổ biến nội dung Quyết định số 82 ngày 19/9/2025 của UBND TP. Huế, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 66, nhằm phân định rõ thẩm quyền, phân cấp và cơ chế phối hợp trong công tác quản lý ATTP thuộc ngành y tế trên địa bàn thành phố. Đây được coi là cơ sở quan trọng giúp nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở trong công tác bảo đảm ATTP.

Nội dung tập huấn tập trung vào các quy định quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ATTP; hướng dẫn thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; đồng thời cung cấp nghiệp vụ kiểm tra chuyên ngành về ATTP cho cán bộ phụ trách.

Theo Sở Y tế TP. Huế, lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; thống nhất phương thức quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đồng thời tăng cường truyền thông, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP theo quy định. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, bảo vệ sức khỏe nhân dân, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, minh bạch trên địa bàn thành phố.

KHÁNH THƯ
