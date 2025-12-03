Giữ bình yên từ mỗi gia đình

Các cấp Hội Phụ nữ thành phố Huế sân khấu hóa nội dung tuyên truyền để bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái

Từ mái ấm bình yên đến cộng đồng an toàn

Buổi sinh hoạt hội viên phụ nữ phường An Cựu chiều cuối tuần diễn ra sôi nổi. Trên bàn là những cuốn sổ nhỏ, nơi các bà mẹ tỉ mỉ ghi lịch học trực tuyến của con, đánh dấu những địa chỉ lạ cần tránh khi truy cập mạng xã hội và cùng nhau trao đổi cách ứng xử khi trẻ bị quấy rối hoặc bắt nạt online. Mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư” sau gần 2 năm duy trì trở thành điểm tựa giúp nhiều gia đình yên tâm hơn khi nuôi dạy con trong thời công nghệ. Ở đây, người mẹ vừa chăm sóc, vừa đồng hành, cũng là “người gác cổng” để giữ cho con an toàn trên không gian mạng.

Bà Hồ Phương Uyên Nhi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường An Cựu cho biết, mỗi kỳ sinh hoạt chi hội đều bám sát chương trình hành động của hội. Gần đây, hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới với trọng tâm an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số, các buổi tập huấn tập trung vào kỹ năng nuôi dạy con thời đại số: giúp các bà mẹ có thêm kinh nghiệm đồng hành, biết tận dụng lợi thế của trí tuệ nhân tạo và môi trường số cho học tập, vui chơi. Thời gian tới, phường sẽ nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn, góp phần cùng An Cựu hướng tới mục tiêu xây dựng “phường không ma túy, không tệ nạn, không trẻ hư”.

Không riêng An Cựu, tại phường Phú Bài, những buổi sinh hoạt chuyên đề “An toàn trong kỷ nguyên số” thu hút đông đảo hội viên phụ nữ. Họ kể nhau nghe những lần bị lừa qua đường link giả, bài học mất tiền hay lộ thông tin cá nhân, rồi cùng chia sẻ cách phòng tránh. Chị Ngô Thị Tuyết, Chi hội trưởng Phụ nữ tổ dân phố Hạ chia sẻ: “Mạng xã hội giúp phụ nữ chúng tôi học hỏi, kết nối và chia sẻ điều hay mỗi ngày, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì thế, chúng tôi học cách sử dụng mạng an toàn, nhận biết thông tin độc hại và cùng nhau nhắc nhở để không ai trở thành nạn nhân”.

Từ những hạt nhân ấy, phong trào xây dựng “Môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em” được Hội LHPN các cấp trên địa bàn thành phố Huế triển khai đồng bộ, gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và chương trình “Phụ nữ tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhiều mô hình được hình thành như “Chi hội phụ nữ An Bình nói không với ma túy”, “Gia đình không có con vi phạm pháp luật” ở Vỹ Dạ, “Bà mẹ vì an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông” ở Hương Thủy… Mỗi mô hình một cách làm, nhưng đều chung mục tiêu: giữ bình yên từ chính cộng đồng.

An toàn vẫn là hành trình dài thời số hóa

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp hội phụ nữ xem gia đình là “thành trì mềm” cần được củng cố trước hết. Năm 2025, hơn 176.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động tuyên truyền, tập huấn pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự. Cùng với đó, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” và chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục được nhân rộng, không chỉ hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ sau cai nghiện, mà còn chăm lo cho 903 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. An ninh xã hội vì thế được gìn giữ không chỉ bằng pháp luật mà còn bằng tình thương và trách nhiệm công dân.

Bước sang kỷ nguyên số, nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm được đưa lên môi trường trực tuyến. Thông qua fanpage, zalo OA và ứng dụng Hue-S của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, hàng triệu lượt người tiếp cận thông điệp về bình đẳng giới, an toàn mạng, phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em. Đó là bước chuyển trong tư duy làm công tác hội: từ truyền miệng sang truyền thông số, từ tiếp cận truyền thống sang tương tác đa nền tảng.

Ở Kim Long, mô hình “Gia đình dòng tộc không có trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật” kết hợp tình thân với trách nhiệm xã hội, tạo “vòng tròn an toàn” bền vững. Phát huy sức mạnh đó, Hội LHPN thành phố lồng ghép phong trào an ninh trật tự với thi đua yêu nước và các đề án lớn như “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, “Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em”. Từ mỗi mái nhà, mỗi chi hội bền bỉ tuyên truyền, hỗ trợ, đang dệt nên một “thế trận an ninh mềm” - vững chắc mà linh hoạt, nhân văn mà hiệu quả - bằng tình yêu thương, ý thức cộng đồng và trí tuệ của người phụ nữ Huế trong thời số hóa.

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế nhấn mạnh: “Trong thời đại số, ranh giới giữa an toàn và nguy cơ ngày càng mong manh. An toàn, đặc biệt là an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái vẫn là một hành trình dài. Cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của các cấp hội và từng thành viên trong mỗi gia đình để biến ý thức bảo vệ thành hành động cụ thể, để mỗi mái nhà thực sự là nơi bình yên, mỗi không gian mạng trở thành môi trường lành mạnh”.