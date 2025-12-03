  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 04/12/2025 11:04

Giữ bình yên từ mỗi gia đình

HNN - Từ những mô hình nhỏ dần lan tỏa thành phong trào lớn, phụ nữ Huế đang góp phần xây dựng cộng đồng sống an toàn, nhân văn - nơi mỗi gia đình trở thành điểm khởi đầu cho bình đẳng, yêu thương và trách nhiệm trong thời chuyển đổi số.

Khẳng định bản lĩnh phụ nữ Huế trong thời đại mớiLan tỏa phong trào phụ nữ thi đua yêu nước

Các cấp Hội Phụ nữ thành phố Huế sân khấu hóa nội dung tuyên truyền để bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái 

Từ mái ấm bình yên đến cộng đồng an toàn

Buổi sinh hoạt hội viên phụ nữ phường An Cựu chiều cuối tuần diễn ra sôi nổi. Trên bàn là những cuốn sổ nhỏ, nơi các bà mẹ tỉ mỉ ghi lịch học trực tuyến của con, đánh dấu những địa chỉ lạ cần tránh khi truy cập mạng xã hội và cùng nhau trao đổi cách ứng xử khi trẻ bị quấy rối hoặc bắt nạt online. Mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư” sau gần 2 năm duy trì trở thành điểm tựa giúp nhiều gia đình yên tâm hơn khi nuôi dạy con trong thời công nghệ. Ở đây, người mẹ vừa chăm sóc, vừa đồng hành, cũng là “người gác cổng” để giữ cho con an toàn trên không gian mạng.

Bà Hồ Phương Uyên Nhi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường An Cựu cho biết, mỗi kỳ sinh hoạt chi hội đều bám sát chương trình hành động của hội. Gần đây, hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới với trọng tâm an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số, các buổi tập huấn tập trung vào kỹ năng nuôi dạy con thời đại số: giúp các bà mẹ có thêm kinh nghiệm đồng hành, biết tận dụng lợi thế của trí tuệ nhân tạo và môi trường số cho học tập, vui chơi. Thời gian tới, phường sẽ nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn, góp phần cùng An Cựu hướng tới mục tiêu xây dựng “phường không ma túy, không tệ nạn, không trẻ hư”.

Không riêng An Cựu, tại phường Phú Bài, những buổi sinh hoạt chuyên đề “An toàn trong kỷ nguyên số” thu hút đông đảo hội viên phụ nữ. Họ kể nhau nghe những lần bị lừa qua đường link giả, bài học mất tiền hay lộ thông tin cá nhân, rồi cùng chia sẻ cách phòng tránh. Chị Ngô Thị Tuyết, Chi hội trưởng Phụ nữ tổ dân phố Hạ chia sẻ: “Mạng xã hội giúp phụ nữ chúng tôi học hỏi, kết nối và chia sẻ điều hay mỗi ngày, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì thế, chúng tôi học cách sử dụng mạng an toàn, nhận biết thông tin độc hại và cùng nhau nhắc nhở để không ai trở thành nạn nhân”.

Từ những hạt nhân ấy, phong trào xây dựng “Môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em” được Hội LHPN các cấp trên địa bàn thành phố Huế triển khai đồng bộ, gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và chương trình “Phụ nữ tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhiều mô hình được hình thành như “Chi hội phụ nữ An Bình nói không với ma túy”, “Gia đình không có con vi phạm pháp luật” ở Vỹ Dạ, “Bà mẹ vì an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông” ở Hương Thủy… Mỗi mô hình một cách làm, nhưng đều chung mục tiêu: giữ bình yên từ chính cộng đồng.

An toàn vẫn là hành trình dài thời số hóa

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp hội phụ nữ xem gia đình là “thành trì mềm” cần được củng cố trước hết. Năm 2025, hơn 176.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động tuyên truyền, tập huấn pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự. Cùng với đó, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” và chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục được nhân rộng, không chỉ hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ sau cai nghiện, mà còn chăm lo cho 903 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. An ninh xã hội vì thế được gìn giữ không chỉ bằng pháp luật mà còn bằng tình thương và trách nhiệm công dân.

Bước sang kỷ nguyên số, nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm được đưa lên môi trường trực tuyến. Thông qua fanpage, zalo OA và ứng dụng Hue-S của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, hàng triệu lượt người tiếp cận thông điệp về bình đẳng giới, an toàn mạng, phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em. Đó là bước chuyển trong tư duy làm công tác hội: từ truyền miệng sang truyền thông số, từ tiếp cận truyền thống sang tương tác đa nền tảng.

Ở Kim Long, mô hình “Gia đình dòng tộc không có trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật” kết hợp tình thân với trách nhiệm xã hội, tạo “vòng tròn an toàn” bền vững. Phát huy sức mạnh đó, Hội LHPN thành phố lồng ghép phong trào an ninh trật tự với thi đua yêu nước và các đề án lớn như “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, “Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em”. Từ mỗi mái nhà, mỗi chi hội bền bỉ tuyên truyền, hỗ trợ, đang dệt nên một “thế trận an ninh mềm” - vững chắc mà linh hoạt, nhân văn mà hiệu quả - bằng tình yêu thương, ý thức cộng đồng và trí tuệ của người phụ nữ Huế trong thời số hóa.

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế nhấn mạnh: “Trong thời đại số, ranh giới giữa an toàn và nguy cơ ngày càng mong manh. An toàn, đặc biệt là an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái vẫn là một hành trình dài. Cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của các cấp hội và từng thành viên trong mỗi gia đình để biến ý thức bảo vệ thành hành động cụ thể, để mỗi mái nhà thực sự là nơi bình yên, mỗi không gian mạng trở thành môi trường lành mạnh”.

Bài, ảnh: Hải Thuận
 Từ khóa:
giữ bình yêngia đìnhphụ nữ Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để gia đình thực sự là mái ấm

Những vụ bạo lực gia đình vẫn âm thầm diễn ra và để lại nhiều hệ lụy cho phụ nữ và trẻ em. Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn thành phố Huế đã chủ động vào cuộc, hòa giải, hỗ trợ pháp lý và đồng hành cùng nạn nhân, góp phần giữ gìn sự bình yên cho từng mái ấm.

Để gia đình thực sự là mái ấm
Giữ bình yên cho người lao động

Những ngày cuối năm, cùng với nhịp sản xuất hối hả tại các doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn đồng loạt tổ chức các chương trình trang bị kỹ năng an ninh mạng, pháp luật, sức khỏe và hỗ trợ sau lũ, tạo thành “lá chắn mềm” giúp người lao động (NLĐ) yên tâm hơn trong đời sống và công việc.

Giữ bình yên cho người lao động
Tích tắc ký ức

Thầy Tuấn là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Thầy gầy và dáng cao lêu nghêu. Mỗi lần thầy bước vào lớp, áo sơ-mi thầy lại bay phần phật, còn chiếc đồng hồ bạc trên tay thì kêu “tích tắc” đều đặn như nhịp tim.

Tích tắc ký ức
Hiện diện cùng nhau

Trong tiệm cà phê, một người mẹ đang ngồi bên chiếc máy tính bảng, đút từng thìa cháo cho cô con gái tầm ba tuổi. Dường như cô bé không mấy ngon miệng, miếng cháo cứ ngậm hoài không chịu nuốt. Người mẹ trẻ chăm chú nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng ngước lên nhìn thoáng qua đứa con, rồi lại tiếp tục cúi xuống màn hình đầy ma lực.

Hiện diện cùng nhau
Phòng chống bạo lực gia đình

Ngày 17/11, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Viện Friedrich Ebert Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Phòng chống bạo lực gia đình - Kinh nghiệm của Đức và Việt Nam”.

Phòng chống bạo lực gia đình

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top