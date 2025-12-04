Sinh viên Huế vô địch cuộc thi hóa sinh y học quốc tế

Đội YDH1 - Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhận cúp, khen thưởng với ngôi vị quán quân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sinh viên Nguyễn Văn Khánh (Y20A), thành viên đội YDH1 - Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế chia sẻ, sau khi được tuyển chọn vào đội thi chính thức, nhóm lập tức bắt tay vào việc tìm hiểu kỹ thể lệ, rà soát các mảng kiến thức trọng tâm và thu thập nguồn tài liệu liên quan. Đó là bước khởi đầu đơn giản nhưng quan trọng để định hướng quá trình ôn tập bài bản.

“Lịch học và thời gian đi lâm sàng của chúng em dày đặc, nên quỹ thời gian dành cho việc ôn tập hóa sinh bị thu hẹp đáng kể”, Khánh bộc bạch. Những buổi tối trở thành khoảng thời gian quý giá nhất của nhóm. Sau khi kết thúc các tiết học trên trường và những giờ trực lâm sàng mệt nhoài, các bạn lại ngồi với nhau, mở sách, thảo luận các chủ đề khó, giải từng bộ câu hỏi và những phần kiến thức còn thiếu hụt.

Chưa kịp thích nghi với nhịp độ ôn tập dày đặc, đội lại đối mặt thử thách bất ngờ: hai đợt lũ liên tiếp tràn về Huế trong vòng hai tuần trước khi thi. Nước dâng, đường sá chia cắt, việc di chuyển bị hạn chế khiến kế hoạch ôn tập hoàn toàn đảo lộn. Những buổi học nhóm phải tạm ngưng, tài liệu không thể chuyển đến tay các thành viên đúng thời điểm. “Chúng em thực sự lo lắng vì giai đoạn đó là thời điểm nước rút, nhưng may mắn là được bộ môn hóa sinh và Đoàn trường hỗ trợ rất kịp thời”, Khánh kể lại. Bộ môn đã cung cấp thêm tài liệu phù hợp, hướng dẫn ôn tập trọng điểm, còn Đoàn trường hỗ trợ kết nối, tạo điều kiện để các bạn duy trì tinh thần và kịp thời điều chỉnh lịch học cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cuộc thi năm nay do Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đăng cai tổ chức. Đây là sân chơi được tổ chức hằng năm cho sinh viên các trường đại học y - dược toàn quốc và quốc tế. Cuộc thi năm nay có quy mô lớn hơn so với những mùa trước, thu hút 40 đội thi với 120 thí sinh đến từ 21 trường đại học trong nước, cùng sự góp mặt của một đội tuyển đến từ Thái Lan. Trong ba ngày thi từ 7 - 9/11, các thí sinh phải trải qua ba vòng đấu gồm vòng loại, bán kết và chung kết, với nội dung tập trung vào kiến thức chuyên sâu của lĩnh vực hóa sinh y học - một môn khoa học cốt lõi trong đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao.

Trong không khí tranh tài sôi nổi và đầy áp lực, đội YDH1 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, gồm các sinh viên Nguyễn Văn Khánh (Y20A), Trương Văn Quốc Đạt (Y22B) và Lê Thị Khánh Mây (Y22B) đã xuất sắc thể hiện bản lĩnh chuyên môn và phong thái tự tin không thua kém bất kỳ đội tuyển mạnh nào. Không chỉ làm chủ kiến thức, các bạn còn gây ấn tượng bởi tư duy phản biện nhanh nhạy, khả năng phân tích tình huống chính xác cùng kỹ năng thuyết trình mạch lạc, lôi cuốn. Tất cả đã giúp đội YDH1 giành ngôi vô địch, mang về danh hiệu cao nhất của cuộc thi.

Không chỉ đội YDH1 tỏa sáng, đội YDH2 với các thành viên Võ Huy Hoàng (Y22B), Hoàng Minh Nhân (Y22B) và Khổng Đức Tài (Y23C) cũng thi đấu đầy nỗ lực và bản lĩnh, vượt qua nhiều đội mạnh để lọt vào vòng bán kết, xếp trong top 6 toàn quốc - một thành tích rất đáng trân trọng, góp phần làm nên dấu ấn chung của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tại sân chơi học thuật danh giá này.

Ở nội dung cá nhân, các sinh viên của trường tiếp tục ghi dấu ấn với thành tích nổi bật: Huy chương Vàng: Nguyễn Văn Khánh (Y20A), Trương Văn Quốc Đạt (Y22B), Võ Huy Hoàng (Y22B); Huy chương Bạc: Hoàng Minh Nhân (Y22B), Khổng Đức Tài (Y23C); Huy chương Đồng: Lê Thị Khánh Mây (Y22B).

Thành công của đội tuyển Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tại Cuộc thi Hóa sinh Y học Quốc tế năm 2025 không chỉ là niềm vui của riêng những người trong cuộc, mà còn là niềm tự hào chung của toàn trường. Kết quả ấy một lần nữa khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược đào tạo, sự tận tâm của đội ngũ giảng viên và tinh thần học hỏi không ngừng của sinh viên. Đồng thời, thành tích này cũng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu thích nghiên cứu khoa học, khơi gợi đam mê học thuật trong thế hệ sinh viên y khoa trẻ.