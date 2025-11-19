  • Huế ngày nay Online
Suất chiếu miễn phí phim Mưa đỏ ở Huế diễn ra tối 21/11

HNN.VN - Nằm trong tuần phim chương trình chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, bộ phim Mưa đỏ sẽ được trình chiếu miễn phí tại Huế với suất chiếu tối 21/11.

Một trích đoạn trong phim Mưa đỏ. Ảnh: ĐPCC 

Ngày 19/11, đại diện Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Huế cho hay, bộ phim điện ảnh Mưa đỏ - tác phẩm đề tài chiến tranh cách mạng từng tạo nên cơn sốt phòng vé sẽ được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành trên cả nước trong đó có Huế.

Hoạt động này nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Theo đó, tại Huế, bộ phim sẽ được trình chiếu vào tối 21/11 tại Rạp chiếu phim Cine Star Huế (25 Hai Bà Trưng, phường Thuận Hóa).

Suất chiếu này miễn phí với các đối tượng là cán bộ ngành văn hóa thể thao, Hội Cựu chiến binh, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn TP. Huế.

Bộ phim điện ảnh Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền), được ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Là bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, Mưa đỏ đã thể hiện chân thực, sinh động, tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường bảo vệ Thành cổ Quảng Trị qua lăng kính điện ảnh hiện đại, giàu cảm xúc. 

Mưa đỏ còn là sự tri ân với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình. 

Ngoài suất chiếu miễn phí ở một số địa phương, bộ phim Mưa đỏ sẽ được chiếu miễn phí qua nền tảng TV360. Người dân có thể xem bằng cách tải ứng dụng điện thoại, máy tính hoặc tivi.

N. MINH
