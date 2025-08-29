Phường Hương An tổ chức xem phim "Mưa đỏ" cho 250 đoàn viên

Đoàn viên thanh niên phường Hương An tại buổi sinh hoạt

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), buổi sinh hoạt nhằm tuyên truyền và giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên phường Hương An, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống yêu nước, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, động viên cán bộ, đoàn viên nỗ lực thi đua và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại chương trình, 250 đoàn viên thanh niên phường Hương An đã thực hiện nghi thức chào cờ và cùng xem bộ phim "Mưa đỏ" ở rạp phim Cinestar Huế (đường Hai Bà Trưng, phường Thuận Hóa).

Bộ phim "Mưa đỏ" khắc họa chân thực cuộc chiến đấu kiên cường, anh dũng của quân và dân ta trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - một trong những trận đánh ác liệt và đầy máu lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tác phẩm tái hiện sinh động tinh thần quả cảm và sự hy sinh lớn lao của biết bao chiến sĩ giải phóng, qua đó giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và hòa bình hôm nay.

Ông Lê Quý Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hương An kỳ vọng, thông qua hoạt động này, đoàn viên thanh niên phường sẽ tiếp bước truyền thống anh hùng của cha ông, nỗ lực học tập, rèn luyện, xung kích đi đầu trong mọi phong trào, góp phần xây dựng phường Hương An ngày càng văn minh, giàu đẹp.