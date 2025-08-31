Chọn đến với rạp phim

"Mưa đỏ" tạo nên tiếng vang trong đợt phim cách mạng năm nay

Tạo nên sự khác biệt từ kinh phí đầu tư đến kịch bản, cách xây dựng nhân vật, “Mưa đỏ” là phim điện ảnh có đề tài chiến tranh đầy bất ngờ khi đang phá vỡ nhiều giới hạn của dòng phim này từ trước tới nay. Chính sự khác biệt đó đã giúp cho bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền được khán giả chung tay lan tỏa, kêu gọi nhau đi xem, dành nhiều lời ngợi khen, cảm thán... Hiệu ứng “Mưa đỏ” tràn ngập các diễn đàn và mạng xã hội.

Còn những cảm nhận mới mẻ, theo tôi, đến từ chỗ nhiều người dân Huế, đặc biệt là lớp trẻ đã chọn đến rạp phim để thư giãn và giải trí, đặc biệt vào dịp lễ tết, như dịp Tết Độc lập năm nay. Xem phim ở bãi và xem phim rạp với giá rất rẻ là sở thích và thói quen của người dân Huế ngày mới giải phóng cho đến cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Với rất nhiều người, những cái tên rạp phim Châu Tinh, Hoàn Mỹ hay Tân Tân (nay là rạp Đông Ba) là điểm đến thường xuyên.

Một thời gian dài, rạp phim ở Huế vắng lặng. Đó là vào thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Chuyển từ bao cấp sang tự hạch toán, những rạp chiếu bóng một thời vừa kể không được đầu tư nên xuống cấp trầm trọng. Sự bùng nổ của phim truyện truyền hình trong bối cảnh ti vi đã là tài sản phổ biến trong các gia đình cùng các dịch vụ phim video phát triển đã khiến cho người Huế không còn hứng thú tới các rạp chiếu phim cũ kỹ.

Sự ra đời của các rạp chiếu phim hiện đại trong các siêu thị hay các trung tâm giải trí như Big C (nay là Go!), Starlight, Vincom Plaza và đặc biệt Cinestar Huế, tổ hợp rạp chiếu phim và giải trí, đã mang đến một công nghệ mới, diện mạo mới với những trải nghiệm thú vị về màn ảnh rộng. Không chỉ là giới trẻ mà ngay cả người già như tôi cũng đã quay trở lại với rạp phim, như một cách hoài niệm và tìm về với quá khứ.

Tôi ấn tượng với những rạp phim kiểu mới và hiện đại hôm nay. Tôi cũng đặc biệt thích thú cách tiếp cận khán giả của những người làm phim như tác giả của “Mưa đỏ” hay của Lý Hải, Thu Trang và những đồng nghiệp của họ, cùng với phương thức phát hành phim mang tính hội nhập với nhiều đổi mới từ công tác truyền thông, bán vé hay những hoạt động giao lưu với khán giả của các đoàn làm phim. Thật thú vị khi xem “Mưa đỏ” đồng loạt ra mắt trên toàn quốc vào dịp Quốc khánh năm nay.

Lâu nay, đã có ý kiến phàn nàn về thành Huế du lịch nhưng người dân lại đi ngủ sớm. Thì đây, xem phim là cách hợp lý để người Huế thay đổi bằng cách đi ra khỏi nhà nhiều hơn để đến với rạp phim, không chỉ thưởng thức những câu chuyện phim mới, phim hay, mà còn là cách giúp mỗi người giao tiếp với cộng đồng. Không chỉ để thưởng thức Cinema, rạp phim đã trở thành điểm đến, nơi hò hẹn và gặp gỡ, một nét văn hóa của người Huế đương đại.