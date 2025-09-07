“Mưa đỏ” trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh

Cảnh trong phim “Mưa đỏ”. (Ảnh: Galaxy Studio)

Đây là thống kê doanh thu vé rạp do đơn vị thống kê độc lập Box Office Việt Nam thực hiện. Khán giả quan tâm đến doanh thu của “Mưa đỏ” nhiều đến mức trang web của Box Office Việt Nam hiện tại đã gặp sự cố, không thể truy cập. Khán giả muốn lấy số liệu phải tải app Box Office Việt Nam.

“Mưa đỏ” là trường hợp hết sức đặc biệt của điện ảnh Việt Nam trong năm 2025. Phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, về đề tài chiến tranh, lịch sử, cách mạng. Ra mắt vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, “Mưa đỏ” có điểm rơi vô cùng tốt khi nhanh chóng trở thành “hiện tượng phòng vé” với doanh thu 100 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tuần ra mắt.

“Mưa đỏ” cũng là bộ phim hiện đang có số suất chiếu tại các rạp nhiều nhất, nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu xem phim của đông đảo khán giả. Nhiều khán giả cho biết mua vé xem “Mưa đỏ” khá khó khăn, khi các chỗ ngồi đẹp và giờ chiếu thuận lợi hầu hết đều đã được đặt từ trước.

“Mưa đỏ” là bộ phim hư cấu, lấy cảm hứng từ cuộc chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền thực hiện. Đây là bộ phim thứ ba có đề tài chiến tranh cách mạng công chiếu thương mại ngoài rạp, sau trường hợp thử nghiệm của “Đào, Phở và Piano” đầu năm 2024 và “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” công chiếu dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Phim nhận được đánh giá tích cực từ số đông khán giả, và cũng là một trong số không nhiều phim được khán giả tự quảng bá, lan tỏa.

Với mức tăng trưởng doanh thu như hiện nay, nhiều khán giả dự đoán “Mưa đỏ” sẽ đạt tới mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng.