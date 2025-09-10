  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 20/09/2025 10:34

“Mưa đỏ”- Một thử nghiệm thành công

HNN - Cho đến khi tôi gõ những dòng này thì “Mưa đỏ” vẫn được đánh giá là bộ phim “bất bại”, bộ phim nóng nhất rạp chiếu, bất chấp sự xuất hiện của hàng loạt phim mới; bất chấp nhiều ý kiến “ngược ngược” xuất hiện và được “còm”, được like, được share, được luận bàn mở rộng những ngày gần đây. Doanh thu bán vé của bộ phim được công bố đã chính thức vượt mốc 650 tỷ đồng vào cuối ngày 14/9. Quả là một hiện tượng thú vị, vui mừng và đáng suy ngẫm cho phim Việt chúng ta.

Tăng cường ngoại giao nhân dân qua hoạt động giới thiệu phim “Mưa đỏ”“Mưa đỏ” trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnhChọn đến với rạp phim

Nhiều người lớn tuổi sống lại ký ức khi xem "Mưa đỏ" tại rạp chiếu phim. Ảnh: Bảo Phước 

Ở đây, xin được phép không đề cập, tranh luận với các ý kiến cho rằng “Mưa đỏ” không sát với thực tế, thiếu sự tìm hiểu lịch sử cần thiết, có cảnh để lộ sự sắp đặt hơi sống sượng vân vân và vân vân. Thật ra, theo tôi thiển nghĩ, mỗi người đều có lý lẽ của riêng họ. Người trực tiếp tham gia, chứng kiến sự kiện thì thấy nó không giống như những gì mà họ từng nếm trải; người làm phim thì thấy cần thiết phải có sự “phóng tác”, biến chuyện thực thành câu chuyện điện ảnh mới có thể tạo được hiệu ứng mong muốn, còn tả thực thì là phận sự của phim tài liệu; người khác nữa thì băn khoăn tự hỏi sao lại có người dám khẳng định chuyện là như vậy, như kia (mới đúng), trong lúc bản thân chỉ là một chấm nhỏ trong toàn bộ sự kiện 81 ngày đêm. Những ngày ấy họ có bao quát hết chiến trường, có mặt hết khắp cả mặt trận không mà dám đoan chắc như vậy?...

Gạt ra hết những tranh luận, với tôi lớp hậu sinh, thấy một bộ phim với đề tài là một lát cắt của lịch sử dân tộc, ngay khi ra rạp đã gây xúc động mạnh, suốt nhiều tuần công chiếu vẫn hút được khán giả nhiều giới, nhiều lứa tuổi đến rạp. Và khi xem xong, ai cũng rưng rưng tự hào, biết ơn các thế hệ cha anh đã đổ xương máu để có đất nước hôm nay. Cũng qua đó mà thấy có trách nhiệm hơn với Tổ quốc, nâng niu hơn 2 chữ Hòa bình. Không ít bạn trẻ sau khi xem xong đã rủ nhau hoặc cùng với gia đình đi thăm Thành cổ, thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn với tất cả lòng thành kính, tri ân vô hạn. Chỉ cần như vậy thôi, đã là thành công rất lớn, rất đáng ghi nhận!

 Một cảnh trong phim “Mưa đỏ”. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Cũng nhân hiện tượng “Mưa đỏ”, tôi lại thầm nghĩ, suốt chiều dài lịch sử, dân tộc ta đã kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực ngoại bang xâm lược đến từ bất cứ phương nào. Từ Bà Trưng, Bà Triệu, đến Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt; rồi nhà Trần 3 lần đại thắng Nguyên Mông với các trận Bạch Đằng, Hàm Tử, Chương Dương lừng danh sử sách; Lê Lợi dấy nghĩa đuổi giặc Minh; Quang Trung Nguyễn Huệ với những trận đánh để đời khiến quân Xiêm phía nam, quân Thanh phía bắc phải bạt vía kinh hồn; Thời đại Hồ Chí Minh với vô số những chiến công oai hùng đánh Pháp, đuổi Nhật, “Mỹ cút, Ngụy nhào”, giành lại độc lập, tự do, thống nhất nước nhà, giữ vững biên cương bờ cõi. Đó là cả một “kho dữ liệu” đồ sộ, quý giá, có thật mà các nhà làm phim nếu tâm huyết và tài năng sẽ tha hồ khai thác để tiếp tục cho ra đời những tuyệt phẩm để đời, có giá trị trên nhiều mặt. “Mưa đỏ” vừa rồi chẳng phải là một thử nghiệm và là thử nghiệm thành công cho các nhà làm phim của chúng ta tự tin tiến bước? Tôi nghĩ như vậy.

Hiền An
 Từ khóa:
Mưa đỏthử nghiệmthành công
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chọn đến với rạp phim

Đến Cinestar Huế xem bản giao hưởng “Mưa đỏ” của bộ đôi nhà văn Chu Lai - đạo diễn Đặng Thái Huyền là cách gia đình tôi chào đón 80 năm Quốc khánh 2/9 và bộ phim đã mang tới cho chúng tôi những trải nghiệm bất ngờ cùng nhiều cảm nhận mới mẻ.

Chọn đến với rạp phim
Xem phim "Mưa đỏ", đọc lại tiểu thuyết của Chu Lai

Ra mắt trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Mưa đỏ là bộ phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại lịch sử - chiến tranh - chính kịch do bà Đặng Thái Huyền làm đạo diễn, được chuyển thể từ thiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai.

Xem phim Mưa đỏ , đọc lại tiểu thuyết của Chu Lai

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top