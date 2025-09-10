“Mưa đỏ”- Một thử nghiệm thành công

Nhiều người lớn tuổi sống lại ký ức khi xem "Mưa đỏ" tại rạp chiếu phim. Ảnh: Bảo Phước

Ở đây, xin được phép không đề cập, tranh luận với các ý kiến cho rằng “Mưa đỏ” không sát với thực tế, thiếu sự tìm hiểu lịch sử cần thiết, có cảnh để lộ sự sắp đặt hơi sống sượng vân vân và vân vân. Thật ra, theo tôi thiển nghĩ, mỗi người đều có lý lẽ của riêng họ. Người trực tiếp tham gia, chứng kiến sự kiện thì thấy nó không giống như những gì mà họ từng nếm trải; người làm phim thì thấy cần thiết phải có sự “phóng tác”, biến chuyện thực thành câu chuyện điện ảnh mới có thể tạo được hiệu ứng mong muốn, còn tả thực thì là phận sự của phim tài liệu; người khác nữa thì băn khoăn tự hỏi sao lại có người dám khẳng định chuyện là như vậy, như kia (mới đúng), trong lúc bản thân chỉ là một chấm nhỏ trong toàn bộ sự kiện 81 ngày đêm. Những ngày ấy họ có bao quát hết chiến trường, có mặt hết khắp cả mặt trận không mà dám đoan chắc như vậy?...

Gạt ra hết những tranh luận, với tôi lớp hậu sinh, thấy một bộ phim với đề tài là một lát cắt của lịch sử dân tộc, ngay khi ra rạp đã gây xúc động mạnh, suốt nhiều tuần công chiếu vẫn hút được khán giả nhiều giới, nhiều lứa tuổi đến rạp. Và khi xem xong, ai cũng rưng rưng tự hào, biết ơn các thế hệ cha anh đã đổ xương máu để có đất nước hôm nay. Cũng qua đó mà thấy có trách nhiệm hơn với Tổ quốc, nâng niu hơn 2 chữ Hòa bình. Không ít bạn trẻ sau khi xem xong đã rủ nhau hoặc cùng với gia đình đi thăm Thành cổ, thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn với tất cả lòng thành kính, tri ân vô hạn. Chỉ cần như vậy thôi, đã là thành công rất lớn, rất đáng ghi nhận!

Một cảnh trong phim “Mưa đỏ”. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Cũng nhân hiện tượng “Mưa đỏ”, tôi lại thầm nghĩ, suốt chiều dài lịch sử, dân tộc ta đã kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực ngoại bang xâm lược đến từ bất cứ phương nào. Từ Bà Trưng, Bà Triệu, đến Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt; rồi nhà Trần 3 lần đại thắng Nguyên Mông với các trận Bạch Đằng, Hàm Tử, Chương Dương lừng danh sử sách; Lê Lợi dấy nghĩa đuổi giặc Minh; Quang Trung Nguyễn Huệ với những trận đánh để đời khiến quân Xiêm phía nam, quân Thanh phía bắc phải bạt vía kinh hồn; Thời đại Hồ Chí Minh với vô số những chiến công oai hùng đánh Pháp, đuổi Nhật, “Mỹ cút, Ngụy nhào”, giành lại độc lập, tự do, thống nhất nước nhà, giữ vững biên cương bờ cõi. Đó là cả một “kho dữ liệu” đồ sộ, quý giá, có thật mà các nhà làm phim nếu tâm huyết và tài năng sẽ tha hồ khai thác để tiếp tục cho ra đời những tuyệt phẩm để đời, có giá trị trên nhiều mặt. “Mưa đỏ” vừa rồi chẳng phải là một thử nghiệm và là thử nghiệm thành công cho các nhà làm phim của chúng ta tự tin tiến bước? Tôi nghĩ như vậy.