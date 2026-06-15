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ClockThứ Hai, 15/06/2026 22:28

Mỹ Anh và nghệ sĩ quốc tế khuấy động sân khấu sông Hương

HNN.VN - Tối 15/6, trong khuôn khổ Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026, sân khấu bên bờ sông Hương trước Trường Quốc học Huế tiếp tục thu hút đông đảo công chúng với đêm diễn của nhóm nhạc Ojos (Pháp), ca sĩ Kawanishi Natsuki (Nhật Bản), cùng ca sĩ Mỹ Anh và nghệ sĩ Matthew Ifield (Australia).

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 Élodie Charmensat và Hadrien Perretant cống hiến giọng hát đầy nội lực

Mang đến Huế những sắc màu âm nhạc khác nhau, các nghệ sĩ đã tạo nên một đêm diễn sôi động, góp phần làm phong phú không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật của Festival Huế 2026.

Mở đầu chương trình là phần trình diễn của Ojos, bộ đôi alternative pop đến từ Paris gồm Élodie Charmensat và Hadrien Perretant. Với những ca khúc được sáng tác bằng tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, Ojos giới thiệu đến khán giả Huế hơi thở của dòng nhạc pop đương đại Pháp.

Nhóm được biết đến qua album đầu tay OUI FUTUR, với các sáng tác xoay quanh chủ đề tuổi trẻ, tình yêu và hành trình khám phá bản thân. Những ca khúc như Libre hay Rien à faire đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích dòng nhạc quốc tế.

 Nghệ sỹ Mỹ Anh với phong cách biểu diễn gần gũi

Đặc biệt, nữ nghệ sĩ trẻ Mỹ Anh (con gái ca sỹ Mỹ Linh) mang đến các tiết mục mang màu sắc R&B và soul hiện đại, kết hợp yếu tố âm nhạc Việt Nam với chất giọng đậm nét Âu - Mỹ cùng phong cách biểu diễn gần gũi kết nối với khán giả.

Trước đó, Mỹ Anh từng tham gia nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế như Head In The Clouds của 88rising, A COLORS SHOW hay Vivid Sydney. Sự góp mặt của cô tại Festival Huế tiếp tục cho thấy sự hiện diện ngày càng nhiều của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong các chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế.

 Matthew Ifield - nghệ sĩ indie-pop đến từ Sydney (Australia)

Cùng đồng hành với Mỹ Anh là Matthew Ifield - nghệ sĩ indie-pop đến từ Sydney (Australia). Sở hữu chất giọng giàu cảm xúc cùng nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích trên các nền tảng số, Matthew mang đến bầu không khí trẻ trung và sôi động cho chương trình.

 Kawanishi Natsuki với khả năng kể chuyện bằng âm nhạc

Cũng trong đêm diễn, nữ nghệ sĩ trẻ Kawanishi Natsuki (Nhật Bản) mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Đây là đêm diễn thứ hai của Kawanishi Natsuki tại Tuần lễ âm nhạc quốc tế này.

Sự góp mặt của nhóm Ojos, Mỹ Anh và Matthew Ifield, nghệ sĩ Kawanishi Natsuki tiếp tục mang đến những sắc màu mới cho Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026, mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận với nhiều dòng nhạc, phong cách biểu diễn và nền văn hóa khác nhau thông qua âm nhạc.

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
festivalhuế 2026nghệ sĩ quốc tếsân khấu bờ sông hương
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