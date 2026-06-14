25 năm nhớ Trịnh và cuộc hội ngộ bên dòng Hương

Lãnh đạo thành phố tặng hoa gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Tham dự có UVTW Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang.

Trong không gian mở ở sân khấu trước Trường Quốc Học Huế, 21 ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn lần lượt được cất lên qua phần thể hiện của nhiều nghệ sĩ: Cẩm Vân, Đức Tuấn, Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên, Hà Lê, Bùi Lan Hương, Viết Thu, Tấn Sơn cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Những tràng pháo tay kéo dài, những tiếng hát hòa theo của khán giả đã tạo nên một đêm nhạc giàu cảm xúc, nơi âm nhạc Trịnh trở thành sợi dây kết nối nhiều thế hệ.

Từ “Sống trong đời sống - Cần có một tấm lòng” đến “Đồng Dao hòa bình”, âm nhạc của ông tiếp tục chạm đến công chúng một cách tự nhiên, gần gũi.

Sau 25 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, âm nhạc của ông vẫn hiện diện trong đời sống tinh thần của công chúng. Những ca khúc ấy vẫn được cất lên trên các sân khấu lớn và sống trong ký ức, trong những cuộc gặp gỡ đời thường của nhiều thế hệ người yêu nhạc.

Đêm nhạc được xây dựng thành ba chương.

Ở chương đầu mang tên “Một cõi đi về”, khán giả được dẫn dắt trở về với miền ký ức Huế trong âm nhạc Trịnh Công Sơn qua các ca khúc quen thuộc như Mưa hồng, Ở trọ, Diễm xưa, Biển nhớ, Dấu chân địa đàng, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Đặc biệt, phần trình diễn saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn với tác phẩm Như cánh vạc bay và Một cõi đi về đã mang đến những khoảng lặng sâu lắng cho người nghe.

Khán giả thích thú với đêm nhạc

“Rồi từ đó tôi yêu em” của chương hai mở ra thế giới tình yêu, thân phận và lòng nhân ái trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Những ca khúc: Xin cho tôi, Níu tay nghìn trùng, Chờ nhìn quê hương sáng chói, Để gió cuốn đi, Nhìn những mùa thu đi, Ta thấy gì trong đêm nay được các nghệ sĩ thể hiện với nhiều màu sắc khác nhau, từ trữ tình, sâu lắng đến hiện đại và mới mẻ.

Khép lại chương trình là chương ba: “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”, tái hiện hành trình âm nhạc và tư tưởng của Trịnh Công Sơn gắn với những vùng đất đã để lại dấu ấn trong cuộc đời ông. Các ca khúc Hạ trắng, Chiều một mình qua phố, Sóng về đâu và Huế - Sài Gòn - Hà Nội đưa khán giả đi qua những miền ký ức và cảm xúc khác nhau.

Đêm nhạc khép lại bằng ca khúc “Nối vòng tay lớn” với sự tham gia của các nghệ sĩ trên sân khấu cùng sự hòa giọng của khán giả tạo nên khoảnh khắc xúc động, như một lời tri ân dành cho di sản âm nhạc của Trịnh Công Sơn sau 25 năm ông đi xa.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (2001-2026), do gia đình cố nhạc sĩ phối hợp tổ chức, chương trình còn là cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc, ký ức và tình yêu dành cho Huế - vùng đất đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và cảm hứng sáng tạo của người nhạc sĩ tài hoa.