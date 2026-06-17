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ClockThứ Năm, 23/07/2026 19:46

Họp báo công bố Huế Wonderverse Music Fest 2026

HNN.VN - Chiều 23/7, Ban Tổ chức Festival Huế tổ chức họp báo công bố Huế Wonderverse Music Fest 2026 - Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế. Đây là lần đầu tiên Huế giới thiệu một lễ hội được định hướng phát triển thành IP (thương hiệu) lễ hội văn hóa - âm nhạc quốc tế, tổ chức thường niên, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Cố đô.
 Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang giới thiệu về Huế Wonderverse Music Fest 2026 tại họp báo

Lễ hội diễn ra từ 30/8 đến 1/9/2026 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố, mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách dịp Quốc khánh 2/9. Với chủ đề "City Awakening - Đánh thức Di sản", chương trình kết hợp âm nhạc, di sản, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn, hướng đến xây dựng sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của Huế.

Điểm nhấn của lễ hội là sân khấu đa giác quan quy mô lớn, ứng dụng hệ thống LED, Visual Mapping, Interactive Media, công nghệ laser cùng nhiều hiệu ứng trình diễn hiện đại. Bên cạnh các chương trình nghệ thuật còn có không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo, công nghệ, ẩm thực và hoạt động tương tác cộng đồng.

Đại diện các cơ quan báo chí quan tâm đến công tác chuẩn bị hạ tầng phục vụ lễ hội 

Tâm điểm của sự kiện là hai đêm đại nhạc hội. Đêm “Di sản thức giấc” (30/8) có sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, DJ/Producer Hoaprox; ca sĩ MONO được công bố là Sứ giả Quảng bá Di sản đồng hành cùng lễ hội. Đêm “Di sản hội nhập” (1/9) quy tụ nhiều DJ Việt Nam và quốc tế, trong đó có VinJaz và MESS, hướng tới từng bước hình thành Festival DJ quốc tế tại Huế.

Lễ hội cũng ra mắt Long Mã - linh vật chính thức của Wonderverse Music Fest. Lấy cảm hứng từ hình tượng linh vật trong văn hóa Huế, Long Mã được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật số và công nghệ trình diễn, trở thành biểu tượng nhận diện của lễ hội trong các mùa tiếp theo.

Tại họp báo, đại diện các cơ quan báo chí quan tâm đến công tác chuẩn bị hạ tầng, lưu trú, an ninh và phương án phục vụ lượng lớn du khách dự kiến đến Huế trong dịp lễ hội.

Trả lời báo chí, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, thành phố sẽ huy động nguồn lực theo hướng hợp tác công - tư, trong đó ngân sách Nhà nước đóng vai trò “vốn mồi” cho các hoạt động cộng đồng, các chương trình quy mô lớn đẩy mạnh xã hội hóa. Thành phố đã giao ngành du lịch rà soát hệ thống cơ sở lưu trú, kể cả loại hình lưu trú trong dân, đồng thời xây dựng phương án phân luồng, đảm bảo an ninh, an toàn để phục vụ lễ hội.

Đối với không gian nghệ thuật đa giác quan, ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trưởng Ban Nội dung Festival Huế cho biết, Huế từng tổ chức các chương trình trình chiếu nghệ thuật, song lần này được đầu tư ở quy mô lớn hơn với nhiều hình thức tương tác từ sàn, trần và không gian bao quanh, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới cho người xem.

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 Từ khóa:
lễ hội di sản và âm nhạc quốc tếhuế 2026quảng trường trung tâm thể thao thành phốmở cửa miễn phí
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