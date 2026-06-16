Đêm nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ Pháp và Hàn Quốc

Tặng hoa cho các vũ công của Vũ đoàn Hervé Koubi

Lần đầu đến với công chúng Huế, vở diễn What the Day Owes to the Night “Duyên ngày nợ đêm” mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Trong hơn 60 phút, các vũ công kể câu chuyện về ký ức, nguồn cội và hành trình tìm kiếm bản sắc con người thông qua ngôn ngữ hình thể.

Ra mắt lần đầu trong khuôn khổ Marseille - Provence năm 2013 - Thủ đô Văn hóa châu Âu, vở diễn nhanh chóng trở thành dấu ấn nổi bật trên nhiều sân khấu quốc tế nhờ ngôn ngữ hình thể đầy sáng tạo và chiều sâu văn hóa đặc biệt.

“Duyên ngày nợ đêm” lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn Yasmina Khadra. Trên sân khấu, 14 vũ công, phần lớn xuất thân từ hip-hop và nghệ thuật đường phố, mang đến những màn trình diễn giàu năng lượng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa hip-hop, b-boying, múa đương đại, ballet cùng các động tác nhào lộn và thể dục dụng cụ.

Những chuyển động mạnh mẽ nhưng giàu cảm xúc, cùng cách dàn dựng giàu tính tương tác đã mang đến cho khán giả một trải nghiệm nghệ thuật mới lạ. Nhiều tràng pháo tay kéo dài vang lên sau các phân đoạn cao trào của chương trình.

Cũng trong đêm diễn, liên minh nghệ thuật Pungnyu Bongi của Hàn Quốc có lần thứ hai góp mặt tại Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026.

Đoàn quy tụ các nghệ nhân và đơn vị nghệ thuật tiêu biểu của thành phố Gyeongju - địa phương được xem là một trong những cái nôi của âm nhạc truyền thống Hàn Quốc. Thông qua các tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc, Pungnyu Bongi đã giới thiệu đến khán giả Huế những sắc thái đặc trưng của văn hóa xứ sở kim chi.

Đặc biệt, tiết mục hòa tấu dân ca Việt Nam “Bèo dạt mây trôi” bằng nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc do sáu nghệ sĩ biểu diễn đã tạo nên bất ngờ thú vị cho người xem. Giai điệu quen thuộc của vùng đồng bằng Bắc Bộ được thể hiện theo một cách mới, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật múa đương đại của Pháp và âm nhạc truyền thống Hàn Quốc đã góp phần tạo nên một đêm diễn đa sắc màu bên sông Hương, tiếp tục khẳng định Festival Huế là không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Huế với bạn bè quốc tế.

Một số hình ảnh tại đêm diễn do phóng viên Báo Huế ngày nay ghi lại:

Vở diễn “Duyên ngày nợ đêm” mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc

Tiết mục kết hợp nhuần nhuyễn giữa hip-hop, b-boying, múa đương đại, ballet cùng các động tác nhào lộn và thể dục dụng cụ

Pungnyu Bongi giới thiệu đến khán giả những giá trị đặc sắc của nghệ thuật truyền thống xứ Kim Chi