"Những cánh cửa di sản" Huế qua góc nhìn 45 họa sĩ

Triển lãm trưng bày tại không gian tầng 2 của điện Kiến Trung

Triển lãm là kết quả của Trại sáng tác Mỹ thuật và Di sản lần thứ 5 với sự tham gia của 45 họa sĩ, qua đó giới thiệu 45 tác phẩm đến công chúng với các chất liệu Acrylic, lụa, đồng, tổng hợp, sơn mài, sơn dầu... Thông qua hội họa, các nghệ sĩ đã mang đến những góc nhìn mới về di sản Huế, từ vẻ đẹp kiến trúc cung đình, cảnh quan văn hóa đến những giá trị tinh thần được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, di sản văn hóa Huế không chỉ chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa và mỹ thuật đặc sắc mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các loại hình nghệ thuật đương đại.

"Với chủ đề “Những cánh cửa di sản”, triển lãm không chỉ nói đến những cánh cửa hiện hữu trong các công trình di sản mà còn gợi mở những cánh cửa vô hình của ký ức, sáng tạo và cảm nhận nghệ thuật. Từ hình ảnh những cánh cửa có thật, các họa sĩ đã mở ra những không gian sáng tạo mới, tiếp cận di sản bằng những góc nhìn và ngôn ngữ biểu đạt riêng. Mỗi tác phẩm là một cách kể khác nhau về di sản thông qua hình tượng, bố cục, màu sắc và cảm xúc của người nghệ sĩ. Qua đó, công chúng cũng có thể tự mở cho mình một “cánh cửa di sản”, khám phá và cảm nhận những giá trị văn hóa theo cách riêng của mỗi người", ông Hải Trung nói.

Liên tục 5 năm qua, Trại sáng tác Mỹ thuật và Di sản đã trở thành không gian nghệ thuật mở, tạo điều kiện để các họa sĩ tiếp cận di sản bằng trải nghiệm thực tế, từ đó nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo và hình thành những tác phẩm mang dấu ấn riêng.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao giải cho 9 tác phẩm xuất sắc của Trại sáng tác Mỹ thuật và Di sản lần thứ 5, ghi nhận những sáng tạo nổi bật và đóng góp của các nghệ sĩ trong hành trình kết nối nghệ thuật với di sản Huế.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Cắt băng khai mạc triển lãm

Thưởng lãm tác phẩm

Tác phẩm Dáng thời gian, chất liệu Acrylic

Lưu giữ hình ảnh các tác phẩm nghệ thuật

Những cánh cửa di sản Huế qua góc nhìn của các họa sĩ