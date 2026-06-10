27 bức ảnh hiếm về Việt Nam nửa thế kỷ trước đến Huế

Cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (32-36 Lê Lợi), thu hút đông đảo công chúng và giới yêu nhiếp ảnh.

Đây là hoạt động do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Sư phạm tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế 2026.

Tham dự lễ khai mạc có ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thường trực Festival Huế 2026; đại diện lãnh đạo Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm cùng ông Franck Bolgiani, Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phó Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu 27 tác phẩm của ba nhiếp ảnh gia người Pháp gồm Daniel Roussel, Gilbert Bertrand và Lily Franey. Các tác phẩm được thực hiện từ những năm 1970 đến đầu thập niên 1990, ghi lại nhiều khoảnh khắc chân thực về đời sống, con người và những biến chuyển của Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử.

Trong số đó, bộ ảnh của Daniel Roussel mang đến góc nhìn hiếm về Việt Nam giai đoạn 1980-1986. Là phóng viên thường trú của nhật báo L’Humanité, ông đã dành nhiều năm gắn bó với Việt Nam, ghi lại hành trình tái thiết đất nước sau chiến tranh bằng sự đồng cảm và thấu hiểu. Những bức ảnh của ông không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn là tư liệu lịch sử quý giá về một thời kỳ nhiều thử thách nhưng đầy sức sống.

Trong khi đó, các tác phẩm đen trắng của Gilbert Bertrand được thực hiện từ năm 1970 đến 1975 tại Đà Lạt và Sài Gòn lại mở ra những góc nhìn đặc biệt về đời sống xã hội trong giai đoạn lịch sử nhiều biến động. Dù không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, những khoảnh khắc ông ghi lại vẫn gây ấn tượng bởi tính chân thực và giá trị tư liệu. Đáng chú ý, phần lớn các bức ảnh này chưa từng được công bố trong nhiều thập niên.

Khép lại hành trình thị giác là các tác phẩm của Lily Franey, được thực hiện từ năm 1987 trong các chuyến công tác nhân đạo tại Việt Nam cùng Hội Cứu trợ Bình dân Pháp. Qua ống kính của bà, một Việt Nam đang hồi sinh sau chiến tranh hiện lên với nhiều gam màu tươi sáng. Những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp đã phản ánh tinh thần lạc quan, nghị lực và khát vọng vươn lên của người dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Franck Bolgiani cho rằng “Giao điểm Việt Nam” không chỉ là một triển lãm ảnh mà còn là cuộc đối thoại giữa những góc nhìn, những thời đại và những ký ức. Khi được đặt cạnh nhau, các tác phẩm tạo nên ký ức chung giữa Pháp và Việt Nam, phản ánh tình hữu nghị, sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Sau khi ra mắt tại Photo Hanoi ’25 và Bảo tàng Đà Nẵng, triển lãm tiếp tục đến với công chúng Huế như một điểm nhấn văn hóa quốc tế của Festival Huế 2026. “Giao điểm Việt Nam” còn là hành trình khám phá lịch sử, ký ức và những giá trị nhân văn được lưu giữ qua từng khuôn hình.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15/7/2026.

Một số hình ảnh tại khai mạc triển lãm "Giao điểm Việt Nam":-

27 tác phẩm của ba nhiếp ảnh gia người Pháp gồm Daniel Roussel, Gilbert Bertrand và Lily Franey

Những bức ảnh được ghi lại bằng góc nhìn đầy cảm xúc của những người bạn quốc tế dành nhiều tình cảm cho Việt Nam

Bức ảnh của tác giả Daniel Roussel "Chiếc hộp trên bức tường trong khu phố cổ ghi làm sạch, giữ sạch phố phường là nếp sống văn minh treo trên đó là những cuốn sách níu chân người qua lại"