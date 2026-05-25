Âm nhạc kể “chuyện mới” bên sông Hương

Vũ đoàn Park Sang - Yong Yung (Hàn Quốc)

Từ ngày 13 đến 18/6, sân khấu lãng mạn bên sông Hương sẽ trở thành điểm hẹn của các nghệ sĩ đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Điều đáng nói không nằm ở danh sách nghệ sĩ quốc tế hay những cái tên đang được giới trẻ yêu thích, mà ở cách Huế lựa chọn thay đổi tinh thần festival.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó ban Thường trực Ban tổ chức Festival Huế 2026 cho biết, chương trình năm nay hướng đến cộng đồng nhiều hơn, đặt khán giả vào trung tâm của trải nghiệm văn hóa.

“Không gian mở bên sông Hương sẽ tạo nên cảm giác gần gũi, đa sắc màu và nhiều tương tác hơn. Chúng tôi muốn công chúng đến xem biểu diễn, đồng thời thực sự hòa mình vào không khí festival”, ông Trung nói.

Từ nghi lễ đến “bữa tiệc âm nhạc”

Trong nhiều năm, Festival Huế thường gắn với những chương trình mang màu sắc truyền thống, sân khấu đặt bên trong Đại Nội hay quảng trường Ngọ Môn… với tính nghi lễ khá đậm nét. Điều đó tạo nên bản sắc riêng nhưng cũng khiến festival đôi lúc thiếu sự tươi mới với công chúng trẻ.

Ông Trung thừa nhận, nếu “bữa tiệc nghệ thuật” năm nào cũng lặp lại, cảm giác quen thuộc dễ khiến khán giả hụt hẫng. Vì thế, Festival Huế 2026 chọn cách làm khác: Kéo âm nhạc đến gần cộng đồng hơn.

Sân khấu mở miễn phí bên sông Hương được xem là thử nghiệm quan trọng của kỳ festival lần này. Không bán vé, không giới hạn không gian thưởng thức, công chúng có thể đến bất cứ lúc nào để hòa vào dòng người bên bờ sông, nghe nhạc, dạo chơi, và cảm nhận nhịp sống về đêm của Huế.

“Điều quan trọng, bên cạnh chương trình nghệ thuật là bầu không khí lễ hội, tinh thần thành phố và trải nghiệm của du khách”, ông Trung chia sẻ.

Đó cũng là lý do Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 được thiết kế với màu sắc đa dạng. Từ flamenco rực lửa của nhóm Las Migas - ban nhạc từng hai lần đoạt Latin Grammy - đến những giai điệu indie pop Pháp của bộ đôi Ojos hay K-pop hiện đại từ Hàn Quốc, tất cả tạo nên một “playlist” nhiều sắc thái cho festival năm nay.

Las Migas là điểm nhấn đáng chờ đợi. Tiếng guitar Địa Trung Hải cùng chất nhạc nồng nhiệt, quyến rũ của nhóm nhạc Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ khuấy động không gian lễ hội.

Nữ ca sĩ Nhật Bản Kawanishi Natsuki sẽ mang đến gam màu nhẹ nhàng với những bản ballad tự đệm piano từng lan truyền trên TikTok và mạng xã hội châu Á.

Khán giả trẻ cũng sẽ gặp những cái tên gần gũi hơn như Mỹ Anh, Matthew Ifield, đặc biệt là ca sĩ MONO. Một bên là R&B, soul mang tinh thần Việt hiện đại; một bên là những bản pop giàu cảm xúc của thế hệ Gen Z quốc tế.

Theo Ban tổ chức, việc mời nghệ sĩ năm nay không còn nặng tính “đủ cơ cấu” như trước mà ưu tiên yếu tố nghệ thuật, sức hút sân khấu và khả năng tạo kết nối với công chúng.

“Nói gì thì nói, nghệ thuật phải hay, âm thanh, ánh sáng phải tốt, nghệ sĩ phải có sức hút. Festival muốn trẻ hơn thì phải có những gương mặt tạo được năng lượng cho khán giả”, ông Trung khẳng định.

Mong muốn “chạm” tới giới trẻ

Dù đổi mới mạnh mẽ, Festival Huế 2026 vẫn không rời khỏi “cốt lõi” là di sản văn hóa Cố đô Huế.

Bên cạnh các nghệ sĩ quốc tế, chương trình có sự hiện diện của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, các đoàn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc hay đêm nhạc Trịnh Công Sơn với sự góp mặt của Cẩm Vân, Đức Tuấn, Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn…

Điểm khác là di sản không còn đứng riêng trong không gian trang trọng mà được đặt cạnh hip-hop, K-pop, indie pop hay R&B trong cùng một dòng chảy lễ hội.

Các đêm diễn bắt đầu lúc 20h mỗi ngày. Đêm khai mạc 13/6 sẽ có sự xuất hiện của Kawanishi Natsuki, nhóm K-Culture Friends in Chungnam và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế. Trong khi đó, đêm bế mạc ngày 18/6 được kỳ vọng sẽ “bùng nổ” với sự góp mặt của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng và đặc biệt là ca sĩ MONO - cái tên đang có sức hút lớn với khán giả trẻ cùng loạt tiết mục trẻ trung, sôi động.

Tại họp báo công bố Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 mới đây (chiều 25/5), Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2026 Trần Hữu Thùy Giang thông tin, phần lớn kinh phí chương trình năm nay được xã hội hóa. Điều đó giúp festival linh hoạt hơn trong cách tổ chức, đồng thời giảm áp lực ngân sách.

Cũng theo ông Trần Hữu Thùy Giang cho biết, ca sĩ MONO nhận lời biểu diễn vì tình cảm dành cho Huế và không nhận cát sê.

Chi tiết ấy phần nào cho thấy sức hấp dẫn riêng của Festival Huế năm nay bên dòng Hương giang.