Hơn 100 tư liệu, hình ảnh kể chuyện áo dài học đường Huế

Triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều người dân

Từ những năm đầu của thế kỷ XX, hình ảnh nữ sinh trong tà áo dài cùng chiếc nón bài thơ đã hiện diện tại nhiều ngôi trường nổi tiếng ở Huế như Trường Nữ sinh Trung học Đồng Khánh (nay là Trường THPT Hai Bà Trưng), Trường THPT chuyên Quốc Học Huế và nhiều cơ sở giáo dục khác, trở thành phần ký ức tươi đẹp không thể nào quên trong cuộc đời học sinh của nhiều thế hệ.

Tiếp nối dòng chảy lịch sử, giờ đây tà áo dài không còn bó hẹp trong không gian lớp học, mà đã trở thành người bạn đồng hành cùng thanh xuân, thể hiện niềm tự hào dân tộc và khát vọng sáng tạo của tuổi trẻ tự tin hội nhập trong xã hội hiện nay.

Tại không gian triển lãm, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế giới thiệu đến du khách trong nước và bạn bè Quốc tế hơn 100 tư liệu, hình ảnh về vẻ đẹp của tà áo dài gắn liền với lịch sử giáo dục tại Kinh đô Huế qua nhiều thế hệ, từ đó khơi dậy niềm tự hào, lan tỏa tinh thần văn hóa, bảo tồn truyền thống tốt đẹp và phát huy giá trị của tà áo dài trong cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP. Huế, tà áo dài trắng của nữ sinh cùng chiếc áo dài ngũ thân của nam sinh xuất hiện trong các buổi lễ khai giảng, tốt nghiệp, hay các hoạt động ngoại khóa của các trường học đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp tuổi trẻ, đồng thời giúp nhiều thế hệ học sinh hôm nay hiểu hơn về truyền thống, lịch sử và những giá trị văn hóa được vun đắp, gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Triển lãm diễn ra từ ngày 6 đến 16/7/2026.