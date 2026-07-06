Hơn 100 cổ vật Triều Nguyễn tại triển lãm “Di sản vàng son - Tinh hoa hội tụ”

23 nhà sưu tập với hơn 100 hiện vật, bộ hiện vật tham gia triển lãm “Di sản vàng son - Tinh hoa hội tụ”

Triển lãm quy tụ 23 nhà sưu tập với hơn 100 hiện vật, bộ hiện vật độc đáo được chế tác dưới thời Nguyễn. Các hiện vật có sự đa dạng về loại hình, chất liệu, gồm đồ vàng, đồ bạc, pháp lam, đồng tam khí, đồ dệt, gốm sứ, đồ gỗ… được giới thiệu theo 4 chủ đề chính: “Quyền uy triều đại”, “Nghi lễ và trật tự cung đình”, “Tinh hoa thủ công và mỹ thuật”, “Vàng son còn mãi”.

Mỗi cổ vật là một “chứng nhân lịch sử” mang trong mình dấu ấn của một thời kỳ vàng son cùng những giá trị nghệ thuật được kết tinh qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân xưa. Qua đó, công chúng có cơ hội tiếp cận, khám phá và cảm nhận sâu sắc hơn bản sắc và tinh hoa của di sản văn hóa Huế đang được trao truyền và tiếp nối qua nhiều thế hệ, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Theo Ban tổ chức, triển lãm là nơi giới thiệu cổ vật, kết nối các nhà sưu tập với cộng đồng yêu mến di sản, góp phần lan tỏa ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp nhận nhiều hiện vật, tư liệu có giá trị do các nhà sưu tập trao tặng, gồm một đĩa pháp lam, một sắc phong thời Thành Thái, một hộp gỗ đựng sắc phong và bộ tư liệu gồm các tờ tấu thời Duy Tân liên quan đến việc tu sửa các công trình kiến trúc Triều Nguyễn.

Triển lãm “Di sản vàng son - Tinh hoa hội tụ” diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 9/10 tại Điện Long An, số 3 Lê Trực, phường Phú Xuân.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Bức hoành bằng bạc, chạm văn tự và đồ án trang trí bằng vàng do triều Nguyễn (thời Khải Định) tặng nước Pháp năm 1922. Hiện vật của nhà sưu tập Trần Anh Tuấn

Bộ đồ trà bằng vàng đầu thế kỷ XX của nhà sưu tập Phạm Đức Bảo

Áo mệnh phụ vải sa, thêu hình chim phượng, mây và chữ cách điệu thuộc thế kỷ XX của nhà sưu tập Phạm Văn Nhân

Chủ tịch Hội Cổ vật TP. Hồ Chí Minh trao tặng dĩa pháp lam cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế