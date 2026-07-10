Lễ khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tham dự có Ban Chấp hành Hội đồng Hồi giáo Thái Lan, một số tổ chức quốc tế, Đại sứ một số nước tại Thái Lan và hàng nghìn doanh nghiệp, học giả và thành viên một số tổ chức Hồi giáo tại Thái Lan. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng tham dự sự kiện.

Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026 diễn ra tại Trung tâm triển lãm và thương mại quốc tế Bangkok (BITEC) từ hôm nay (15/7) và dự kiến kéo dài đến ngày 17/7 tới. Trên diện tích hơn 15.000m2, triển lãm gồm các hoạt động trưng bày tại các gian hàng với các sản phẩm, dịch vụ về Halal trong nhiều lĩnh vực, như du lịch, thực phẩm và đồ uống, mỹ phẩm, thời trang, nông nghiệp, logistics, tài chính và ngân hàng, công nghệ và đổi mới… Triển lãm dự kiến thu hút hàng trăm đơn vị tham gia và hàng chục nghìn lượt khách tham quan đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Với chủ đề “Cửa ngõ tiến vào kinh tế Halal toàn cầu”, Grand Halal Bangkok 2026 mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác, tiếp cận và tham gia sâu vào thị trường Halal toàn cầu. Triển lãm cũng được kỳ vọng sẽ góp phần đánh dấu một bước tiến mới cho Thái Lan và rộng hơn là ASEAN, góp phần củng cố vị thế của khu vực như một trung tâm năng động trong nền kinh tế Halal toàn cầu.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Thái Lan Arun Boonchom khẳng định, Grand Halal Bangkok 2026 là dịp để Thái Lan vươn ra thế giới với những chất lượng thức ăn Halal đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng sự tin tưởng cao của các nước. Việc giới thiệu thực phẩm đi đôi với giới thiệu về cuộc sống của những người Hồi giáo qua việc sản xuất món ăn đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ là cơ hội giới thiệu Thái Lan với thế giới, giúp thúc đẩy Thái Lan trở thành một trong những trung tâm sản xuất Halal lớn trên thế giới.

Thái Lan có một bề dày 77 năm sản xuất các hàng hóa Halal cùng uy tín tạo dựng được và đã nhận được sự công nhận của cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới. Là đất nước đa dạng về văn hóa, rất phát triển về nông nghiệp, có vựa lúa lớn, có trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn, vì vậy, Thái Lan bảo đảm là một nhà cung cấp thực phẩm Halal uy tín cho thế giới.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, bà Duanguean Pathan, Ủy viên Hội đồng Hồi giáo tỉnh Suphan Buri, Thái Lan, khẳng định đã biết về việc Việt Nam tham gia vào ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm Halal và rất hy vọng, với việc nhiều nước tham gia vào ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm Halal, thực phẩm cũng như các món ăn Halal của người Hồi giáo sẽ được người dân nhiều nước biết đến.

Thông qua việc đồng hành và kết hợp các doanh nghiệp, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc kết nối giao thương (B2B Matching) nhằm tạo cơ hội đàm phán, gặp gỡ trực tiếp với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối lớn từ Thái Lan, Trung Đông, và các quốc gia trong khu vực; cập nhật thị trường để giúp doanh nghiệp nắm bắt những xu hướng tiêu dùng mới nhất, đổi mới công nghệ và các quy chuẩn chứng nhận Halal đang được áp dụng trên thế giới; và định vị thương hiệu với mục tiêu xây dựng hình ảnh Việt Nam như một đối tác chiến lược, đáng tin cậy trong hệ sinh thái kinh doanh Halal quốc tế.

Từ đầu năm đến nay, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan đã có nhiều hoạt động tại địa bàn nhằm thúc đẩy hợp tác với các bên nhằm phục vụ định hướng phát triển ngành Halal của Việt Nam như duy trì trao đổi, kết nối bước đầu với các đầu mối liên quan của Thái Lan như cơ quan chứng nhận Halal, hiệp hội doanh nghiệp Hồi giáo, tổ chức xúc tiến thương mại, cơ sở nghiên cứu và một số doanh nghiệp, nhà phân phối quan tâm tới sản phẩm Việt Nam.

Trọng tâm tập trung gồm: trao đổi kinh nghiệm chứng nhận, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và quản lý nhãn Halal; kết nối doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm tiềm năng như thủy sản, cà-phê, hạt điều, gia vị, trái cây chế biến, thực phẩm ăn liền, mỹ phẩm thiên nhiên; khảo sát khả năng phối hợp hoạt động quảng bá ẩm thực, du lịch và sản phẩm Halal Việt Nam tại các sự kiện ở Thái Lan.

Ngoài ra, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan cũng tăng cường trao đổi với Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; đẩy mạnh truyền thông về Halal Thái Lan trên báo chí Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết, Chính phủ Việt Nam có chủ trương, chiến lược để phát triển ngành Halal, một ngành nhiều tiềm năng với thị trường lớn trên thế giới.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhận định, việc tham gia Grand Halal Bangkok 2026 phần nào thể hiện mong muốn và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong thực hiện chiến lược này. Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, triển lãm này là cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam kết nối với nền công nghiệp Halal toàn cầu, học hỏi kinh nghiệm của các đối tác Thái Lan, cũng như trên thế giới.

Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm, nỗ lực và sự ủng hộ của Chính phủ và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam sẽ thành công, từng bước phát triển, tham gia sâu rộng và tạo được vị thế xứng đáng tiềm năng của Việt Nam trong thị trường Halal.

Trong khi đó, nhấn mạnh ý nghĩa của việc Việt Nam tham gia Grand Halal Bangkok 2026, ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, cho rằng, điều này góp phần giới thiệu về ngành công nghiệp Halal của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ông Lê Hữu Phúc nhận định ngành công nghiệp Halal của Việt Nam đang từng bước khẳng định vị trí trong nền kinh tế Halal toàn cầu; đồng thời nêu rõ Việt Nam có những lợi thế về nông sản, thực phẩm… trong hỗ trợ chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp Halal toàn cầu.

Ông Lê Hữu Phúc cho biết, việc tham gia triển lãm là dịp để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu về hệ sinh thái Halal, đáp ứng tiêu chuẩn Halal…, qua đó từng bước đưa ngành Halal của Việt Nam hội nhập ngày càng sâu hơn với ngành công nghiệp Halal toàn cầu.

Việc tham gia của Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan và doanh nghiệp Việt Nam tại Grand Halal Bangkok 2026 sẽ mang đến những trải nghiệm phong phú cho khách tham quan, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư chiến lược, và góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng Halal của Việt Nam tăng trưởng bền vững.

Năm nay, Công ty cổ phần DannyGreen của Việt Nam tham gia Grand Halal Bangkok 2026, với gian hàng trưng bày nhiều loại sản phẩm như: đồ ăn đóng hộp, hoa quả sấy, nước ép…

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, Tổng Giám đốc DannyGreen Bùi Thị Thu Ngân cho biết, công ty mang đến triển lãm khoảng 20 mã sản phẩm, với các sản phẩm chủ lực là đồ uống như nước ép dứa có thịt dứa, nước dưa lưới hạt chia, nước dưa lưới kỷ tử…

Theo bà Bùi Thị Thu Ngân, nguồn nguyên liệu của những sản phẩm này được trồng tại nông trại của DannyGreen và được chứng nhận là sản phẩm hữu cơ. Bên cạnh đó, một số sản phẩm, như chuối sấy dẻo, được cấp chứng nhận Halal.

Năm 2024, Thái Lan đã xuất khẩu thực phẩm Halal đến các nước OIC được hơn 252 tỷ baht. Theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thống kê, kinh tế và xã hội cho các nước Hồi giáo (SESRIC) thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), nền kinh tế Halal được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, năng lực sản xuất mở rộng và sự hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Quy mô thị trường Halal toàn cầu ước tính đạt khoảng 7,36 nghìn tỷ USD năm 2023 và dự kiến đạt gần 10,89 nghìn tỷ USD vào năm 2028.

https://nhandan.vn/khai-mac-trien-lam-grand-halal-bangkok-2026-post975757.html