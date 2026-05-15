Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026: Đại tiệc nghệ thuật bên dòng sông Hương

HNN.VN - Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 18/6 tại sân khấu bờ sông Hương, phía trước Trường Quốc Học Huế. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật của Lễ hội mùa Hạ, quy tụ nhiều nghệ sĩ, vũ đoàn và đoàn nghệ thuật đến từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia trên thế giới.

 Theo ban tổ chức, không gian biểu diễn năm nay được thiết kế theo hướng mở, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. Việc đưa sân khấu ra bờ sông Hương nhằm tạo nên điểm hẹn nghệ thuật cộng đồng mới, nơi âm nhạc đương đại kết nối với cảnh quan và nhịp sống của cố đô.

Tuần lễ âm nhạc quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều sắc màu nghệ thuật như pop, flamenco, múa đương đại, trình diễn văn hóa và thời trang.

 Các chương trình chính sẽ diễn ra lúc 20h hằng đêm tại sân khấu bờ sông Hương, phía trước Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Ảnh TTDT

Nhiều nghệ sĩ quốc tế sẽ góp mặt như Compagnie Hervé Koubi, nhóm nhạc OJOS, nhóm flamenco LAS MIGAS, ca sĩ Mỹ Anh cùng nghệ sĩ Matthew Ifield, nghệ sĩ J-pop Kawanishi Natsuki, đoàn K-Culture Friends in Chungnam, vũ đoàn Park Sang-Yong Yung và đoàn Pungnyu Bongi.

Phía Việt Nam có sự tham gia của ca sĩ MONO, chương trình nhạc Đêm nhạc Trịnh Công Sơn cùng Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế.

Các chương trình chính sẽ diễn ra lúc 20h hằng đêm. Đêm khai mạc ngày 13/6 mở màn với sự góp mặt của Kawanishi Natsuki, vũ đoàn Park Sang-Yong Yung, K-Culture Friends in Chungnam và Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế. Đêm 14/6 là chương trình nhạc Trịnh Công Sơn với nhiều nghệ sĩ tên tuổi, trong khi đêm bế mạc 18/6 hứa hẹn khuấy động không khí bằng phần trình diễn của MONO.

Ban tổ chức cho biết Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 vừa là hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật đồng thời là bước đi nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Thông qua chuỗi hoạt động âm nhạc quốc tế, hình ảnh cố đô thân thiện, giàu bản sắc tiếp tục được quảng bá rộng rãi, góp phần thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội dựa trên nền tảng di sản.

BIDV “Nhà tài trợ Đồng” tại Festival Huế 2026

Chiều 15/5, Ban Tổ chức Festival Huế và Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) ký kết hợp đồng tài trợ Festival Huế 2026.Tham dự lễ ký kết có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang.

Sôi động chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026

Sau tháng 4 bùng nổ với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc, Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026 tiếp tục diễn ra với loạt sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn xuyên suốt tháng 5 và tháng 6, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách.

Gần 1.500 tác phẩm sinh vật cảnh hội tụ giữa Hoàng cung Huế

Sáng 24/4, tại khu vực Phủ Nội Vụ - Đại Nội Huế, “Triển lãm, trưng bày phong lan, cây kiểng, đá cảnh ba miền năm 2026” khai mạc trong khuôn khổ Festival Huế 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng ngoạn.

Đại Nội Huế mở cửa đêm miễn phí với chương trình “Hoàng cung Huyền ảo”

Tối 25/4, chương trình nghệ thuật “Hoàng cung huyền ảo” sẽ chính thức khai màn tại Đại Nội Huế, mở ra chuỗi hoạt động hấp dẫn trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Chương trình diễn ra liên tục từ ngày 25 đến 28/4, bắt đầu lúc 20h mỗi tối và được mở cửa miễn phí, phục vụ người dân và du khách.

