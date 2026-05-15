Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026: Đại tiệc nghệ thuật bên dòng sông Hương

Theo ban tổ chức, không gian biểu diễn năm nay được thiết kế theo hướng mở, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. Việc đưa sân khấu ra bờ sông Hương nhằm tạo nên điểm hẹn nghệ thuật cộng đồng mới, nơi âm nhạc đương đại kết nối với cảnh quan và nhịp sống của cố đô.

Tuần lễ âm nhạc quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều sắc màu nghệ thuật như pop, flamenco, múa đương đại, trình diễn văn hóa và thời trang.

Các chương trình chính sẽ diễn ra lúc 20h hằng đêm tại sân khấu bờ sông Hương, phía trước Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế.

Nhiều nghệ sĩ quốc tế sẽ góp mặt như Compagnie Hervé Koubi, nhóm nhạc OJOS, nhóm flamenco LAS MIGAS, ca sĩ Mỹ Anh cùng nghệ sĩ Matthew Ifield, nghệ sĩ J-pop Kawanishi Natsuki, đoàn K-Culture Friends in Chungnam, vũ đoàn Park Sang-Yong Yung và đoàn Pungnyu Bongi.

Phía Việt Nam có sự tham gia của ca sĩ MONO, chương trình nhạc Đêm nhạc Trịnh Công Sơn cùng Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế.

Các chương trình chính sẽ diễn ra lúc 20h hằng đêm. Đêm khai mạc ngày 13/6 mở màn với sự góp mặt của Kawanishi Natsuki, vũ đoàn Park Sang-Yong Yung, K-Culture Friends in Chungnam và Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế. Đêm 14/6 là chương trình nhạc Trịnh Công Sơn với nhiều nghệ sĩ tên tuổi, trong khi đêm bế mạc 18/6 hứa hẹn khuấy động không khí bằng phần trình diễn của MONO.

Ban tổ chức cho biết Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 vừa là hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật đồng thời là bước đi nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Thông qua chuỗi hoạt động âm nhạc quốc tế, hình ảnh cố đô thân thiện, giàu bản sắc tiếp tục được quảng bá rộng rãi, góp phần thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội dựa trên nền tảng di sản.