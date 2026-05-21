8 đoàn nghệ thuật tham dự Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế

Buổi họp báo do ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2026 chủ trì, với sự tham dự của đại diện các sở, ngành, đơn vị tài trợ và cơ quan báo chí trung ương, địa phương.

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 18/6 tại sân khấu bên bờ sông Hương, khu vực trước Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ban nhạc và vũ đoàn đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Không gian biểu diễn được thiết kế mở, hướng đến cộng đồng và phục vụ miễn phí cho người dân cùng du khách. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là điểm hẹn âm nhạc mới của Huế, kết nối nghệ thuật đương đại với không gian văn hóa di sản bên sông Hương.

Tuần lễ âm nhạc năm nay quy tụ nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống lẫn hiện đại. Phía Việt Nam có Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế; đêm nhạc Trịnh Công Sơn với sự tham gia của các nghệ sĩ Cẩm Vân, Đức Tuấn, Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương, Tấn Sơn, Viết Thu cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Ngoài ra còn có chương trình biểu diễn của ca sĩ MONO và ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng với nhiều tiết mục trẻ trung, sôi động dành cho khán giả trẻ.

Về quốc tế, khán giả sẽ được thưởng thức các màn trình diễn của vũ đoàn Hervé Koubi (Pháp), nhóm nhạc OJOS (Pháp), nhóm flamenco Las Migas (Tây Ban Nha), nghệ sĩ Mỹ Anh kết hợp Matthew Ifield (Úc), nghệ sĩ J-pop Kawanishi Natsuki (Nhật Bản), vũ đoàn Park Sang-Yong Yung (Busan, Hàn Quốc), nhóm K-Culture Friends in Chungnam và đoàn Pungnyu Bongi (Gyeongju, Hàn Quốc).

Ban tổ chức cho biết phần lớn các đoàn nghệ thuật quốc tế tự đảm nhận chi phí tham dự, trong khi nhiều đêm nhạc được xã hội hóa.

Ngoài Tuần lễ Âm nhạc quốc tế, trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ còn có nhiều hoạt động như Tuần lễ Phật đản Huế 2026, lễ hội ẩm thực chay, lễ hội hoa đăng, Ngày hội Sen Huế, Photo Tour và trước đó có chương trình “Hoàng cung huyền ảo”.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên, Đại diện Ban tổ chức khẳng định, các nghệ sĩ đã xác nhận lịch tham gia. Đối với khu vực khán đài, ban tổ chức bố trí khoảng 400 ghế dành cho khách mời, các đoàn quốc tế và nhà tài trợ. Khán giả sẽ theo dõi chương trình tại các khu vực đứng quanh sân khấu, với sức chứa dự kiến từ 6.000 đến 10.000 người.

Festival Huế 2026 năm nay cũng không tổ chức lễ khai mạc, bế mạc theo hình thức nghi lễ như các kỳ trước, thay vào đó tập trung vào chuỗi hoạt động trải nghiệm và nghệ thuật cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật mà còn là bước đi nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.