Sôi động chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026

HNN.VN - Sau tháng 4 bùng nổ với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc, Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026 tiếp tục diễn ra với loạt sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn xuyên suốt tháng 5 và tháng 6, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách.
 Du khách trải nghiệm chương trình "Dạ yến hoàng cung" tại Đại Nội (Ảnh: TTDT)

Trong tháng 5, nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống sẽ được tổ chức. Nổi bật là Tuần lễ Phật Đản Huế 2026 gắn với các nghi lễ và không gian văn hóa Phật giáo đặc trưng của cố đô; Lễ hội Ẩm thực chay với sự tham gia của nhiều đầu bếp, cơ sở ẩm thực. Bên cạnh đó, Ngày hội làng Dương Nỗ sẽ tái hiện không gian sinh hoạt làng quê, kết nối du khách với đời sống văn hóa bản địa.

Cùng thời điểm, các hoạt động triển lãm như “Ngày hội non sông” giới thiệu tư liệu, hình ảnh lịch sử; lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế; chương trình quảng bá “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới” và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi cũng góp phần làm phong phú bức tranh lễ hội.

Bước sang tháng 6, Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế là điểm nhấn với các chương trình biểu diễn của nghệ sĩ trong nước và quốc tế tại nhiều sân khấu cộng đồng. Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” hứa hẹn khuấy động không gian đô thị bằng những màn trình diễn rực rỡ. Ngoài ra, hàng loạt hoạt động trải nghiệm như Lễ hội hoa đăng, Lễ hội Bia, Ngày hội Sen Huế 2026, “Photo tour”, “Chợ quê ngày hội”, cùng các triển lãm mỹ thuật, di sản và chuyên đề về nghệ thuật Lê Bá Đảng sẽ tiếp tục tạo sức hút cho mùa lễ hội hè năm nay.

Ban tổ chức Festival Huế 2026 cho biết việc công bố lịch trình nhằm giúp du khách chủ động kế hoạch và thời gian, dễ dàng hòa mình vào không khí lễ hội đa sắc màu của Cố đô.

Liên Minh
lễ hội mùa hạ, festival huế 2026, chương trình nghệ thuật đặc sắc, văn hóa du lịch
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 1.500 tác phẩm sinh vật cảnh hội tụ giữa Hoàng cung Huế

Sáng 24/4, tại khu vực Phủ Nội Vụ - Đại Nội Huế, “Triển lãm, trưng bày phong lan, cây kiểng, đá cảnh ba miền năm 2026” khai mạc trong khuôn khổ Festival Huế 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng ngoạn.

Đại Nội Huế mở cửa đêm miễn phí với chương trình “Hoàng cung Huyền ảo”

Tối 25/4, chương trình nghệ thuật “Hoàng cung huyền ảo” sẽ chính thức khai màn tại Đại Nội Huế, mở ra chuỗi hoạt động hấp dẫn trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Chương trình diễn ra liên tục từ ngày 25 đến 28/4, bắt đầu lúc 20h mỗi tối và được mở cửa miễn phí, phục vụ người dân và du khách.

Vietnam Airlines, Pacific Airlines tiếp tục đồng hành cùng Festival Huế 2026

Chiều 17/3, UBND Thành phố Huế tổ chức lễ ký kết hợp đồng tài trợ Festival Huế 2026 với Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines và Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Lễ Ban Sóc mở màn Festival Huế 2026

Sáng 1/1, trong tiết trời đẹp, nắng ấm chan hòa của buổi sáng đầu năm mới, khu vực cửa Ngọ Môn - Đại Nội Huế trở nên rộn ràng khi lễ Ban Sóc triều Nguyễn được tái hiện bằng hình thức sân khấu hóa, chính thức mở màn cho Festival Huế 2026. Sự kiện đồng thời là lễ hội đầu tiên của năm, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự.

