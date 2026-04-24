Sôi động chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026

Du khách trải nghiệm chương trình "Dạ yến hoàng cung" tại Đại Nội (Ảnh: TTDT)

Trong tháng 5, nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống sẽ được tổ chức. Nổi bật là Tuần lễ Phật Đản Huế 2026 gắn với các nghi lễ và không gian văn hóa Phật giáo đặc trưng của cố đô; Lễ hội Ẩm thực chay với sự tham gia của nhiều đầu bếp, cơ sở ẩm thực. Bên cạnh đó, Ngày hội làng Dương Nỗ sẽ tái hiện không gian sinh hoạt làng quê, kết nối du khách với đời sống văn hóa bản địa.

Cùng thời điểm, các hoạt động triển lãm như “Ngày hội non sông” giới thiệu tư liệu, hình ảnh lịch sử; lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế; chương trình quảng bá “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới” và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi cũng góp phần làm phong phú bức tranh lễ hội.

Bước sang tháng 6, Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế là điểm nhấn với các chương trình biểu diễn của nghệ sĩ trong nước và quốc tế tại nhiều sân khấu cộng đồng. Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” hứa hẹn khuấy động không gian đô thị bằng những màn trình diễn rực rỡ. Ngoài ra, hàng loạt hoạt động trải nghiệm như Lễ hội hoa đăng, Lễ hội Bia, Ngày hội Sen Huế 2026, “Photo tour”, “Chợ quê ngày hội”, cùng các triển lãm mỹ thuật, di sản và chuyên đề về nghệ thuật Lê Bá Đảng sẽ tiếp tục tạo sức hút cho mùa lễ hội hè năm nay.

Ban tổ chức Festival Huế 2026 cho biết việc công bố lịch trình nhằm giúp du khách chủ động kế hoạch và thời gian, dễ dàng hòa mình vào không khí lễ hội đa sắc màu của Cố đô.