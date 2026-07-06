Phát động cuộc thi ảnh “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới”

Phó Chủ tịch Trần Hữu Thùy Giang thông tin, từ năm 2026, cuộc thi ảnh “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới” sẽ được tổ chức định kỳ vào tháng 7 hằng năm

Tham dự lễ phát động có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 Trần Hữu Thùy Giang, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cùng đông đảo nhiếp ảnh gia và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, từ năm 2026, cuộc thi ảnh “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới” sẽ được tổ chức định kỳ vào tháng 7 hằng năm, trở thành một hoạt động thường niên của Festival Huế. Bên cạnh đó, Tuần lễ âm nhạc điện tử quốc tế với sự tham gia của các DJ trong nước và quốc tế, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm nay, cũng sẽ được duy trì tổ chức thường niên từ năm 2026.

Cuộc thi do Ban Tổ chức Festival Huế tổ chức, có sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, phối hợp với Sở Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Huế và Hội Nhiếp ảnh thành phố Huế thực hiện.

Với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới”, cuộc thi hướng đến phản ánh vẻ đẹp của Huế trong sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại; tôn vinh những giá trị di sản được bảo tồn, phát huy gắn với nhịp sống năng động, sáng tạo và khát vọng phát triển của thành phố. Thông qua những góc nhìn nghệ thuật đa dạng, các tác phẩm sẽ góp phần kể những câu chuyện sinh động về vùng đất và con người Huế hôm nay, lan tỏa tình yêu đối với Cố đô, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế - Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh con người Huế trong lao động, học tập, sinh hoạt và các hoạt động cộng đồng; vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan, môi trường sống; các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, lễ hội, làng nghề truyền thống, sinh hoạt dân gian; sự kết nối giữa di sản và đời sống đương đại, cũng như những thành tựu nổi bật của Huế trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, du lịch và phát triển đô thị.

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế chụp ảnh tại hồ Ngọc Dịch - Đại Nội trong cuộc thi ảnh "Khám phá di sản Huế"

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam, bao gồm người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn được sáng tác trên địa bàn thành phố Huế từ năm 2025 đến thời điểm kết thúc nhận bài; có thể thực hiện bằng máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại thông minh, flycam hoặc các thiết bị ghi hình hợp pháp khác. Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm có góc nhìn sáng tạo, giá trị nghệ thuật và phản ánh chân thực vẻ đẹp, sức sống của Huế trong giai đoạn phát triển mới.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15/7 đến hết ngày 15/9/2026. Mỗi tác giả được gửi tối đa 15 tác phẩm dưới hình thức trực tuyến thông qua website chính thức của cuộc thi tại www.5wphoto.com.

Ban Tổ chức sẽ trao 16 giải thưởng với tổng trị giá 91 triệu đồng, gồm 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn trưng bày tại triển lãm dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026 tại thành phố Huế.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng thu hút đông đảo nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên, các nhà sáng tạo nội dung và người yêu nhiếp ảnh tham gia sáng tác, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Huế giàu bản sắc, năng động, thân thiện, hội nhập và tạo nguồn tư liệu hình ảnh phục vụ công tác tuyên truyền, xúc tiến văn hóa, du lịch và đối ngoại của thành phố.