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ClockThứ Sáu, 24/07/2026 12:15

Triển lãm kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

HNN.VN - Với gần 80 hình ảnh, tư liệu tiêu biểu, triển lãm “Ký ức thời hoa lửa” giúp công chúng hiểu hơn ý nghĩa sự ra đời ngày Thương binh - Liệt sĩ; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

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 Không gian trưng bày triển lãm. Ảnh: BTLS

Triển lãm do Bảo tàng Lịch sử TP. Huế tổ chức, diễn ra ngay tại không gian Khu di tích lịch sử Chín Hầm (phường An Cựu, TP. Huế) ngày 24/7 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, phường An Cựu, các lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên cùng tham dự.

Mỗi hình ảnh, tư liệu được trưng bày tại triển lãm là một câu chuyện chân thực về lòng yêu nước, về tinh thần chiến đấu và sự hy sinh cao cả của những người lính, những con người đã làm nên thắng lợi vẻ vang để góp phần tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm ngay tại không gian Di tích lịch sử Chín Hầm để bày tỏ sự tri ân, tôn vinh những công lao to lớn của thế hệ cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

HOÀNG ANH - NHẬT MINH
 Từ khóa:
triển lãmBảo tàng Lịch sửHuếChín Hầm
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