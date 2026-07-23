Đón đọc Huế Ngày nay số 481, phát hành ngày 24/7/2026

Trang nhất số báo 481

Điển hình là hoạt động của đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Cao Hoàng Sơn, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên Vụ Địa phương II đã đến thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ ngành tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn TP. Huế, vào sáng 23/7.

Theo dòng thời sự kỷ niệm ngày 27/7, còn có các bài “Thời gian không chờ đợi”, “Tri ân”.

Thông tin kinh tế trên số này có bài viết chú ý: “Công nghệ tiếp sức cho thương hiệu Huế”. Theo tác giả bài viết “Công nghệ tiếp sức cho thương hiệu Huế”, thời gian qua, cùng với nỗ lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, các ngành chức năng trên địa bàn thành phố Huế đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Thông tin kinh tế trên số báo này





Trong số này, Huế Ngày nay còn cập nhật nhiều thông tin quan trọng khác, như: đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị giao ban quý III/2026 giữa các ban Đảng Thành ủy, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; tiến độ khám sức khỏe toàn dân; hội thảo “Nhận diện di sản văn hóa tại vùng đất Huế”; diễn tập thực binh phương án xử lý tình huống A2 trên địa bàn phường Phú Xuân…

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