Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 72, ra ngày 14/5

Huế ngày nay Cuối tuần số này có các bài viết hấp dẫn đang đón chờ bạn đọc, như: Giữ hồn Nhã nhạc (Ngọc Linh); Dòng sông thương nhớ (Hoài Thanh); Đưa Huế thành điểm dừng chân của các show âm nhạc (Phạm Phước Châu); Bức tranh màu nhớ (Nguyễn Thị Bích Nhàn); Ngắm vườn Huế, kiểng Huế - Nghĩ đến sức hút mới của đô thị di sản (Phan Thanh Hải); Trải nghiệm workshop làng nghề (Phước Ly); An nhiên với “Diệu pháp trong đời” (Nguyên Thu); Lê Xuân Đăng & hành trình viết giấc mơ bóng đá (Kim Phụng)…

“Cơ hội để thành phố định hình các động lực tăng trưởng mới” là tiêu đề bài viết do tác giả Lê Thọ thực hiện từ cuộc gặp gỡ với TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, xung quanh vấn đề điều chỉnh quy hoạch sau hơn một năm Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Chia sẻ góc nhìn về tư duy phát triển, liên kết vùng và các động lực tăng trưởng dài hạn cho đô thị di sản Huế, TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn cho biết: Huế ít bị ảnh hưởng hơn do không sáp nhập, nhưng vẫn chịu tác động nhất định, thúc đẩy nhu cầu cần điều chỉnh quy hoạch với tư duy mới.

Có bốn yếu tố chính đối với Huế gồm: Sau khi Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025, Huế cần bổ sung những định hướng chiến lược tương ứng với vị thế mới và trách nhiệm mới. Thứ hai, là việc sáp nhập tỉnh, thành, từ 63 đơn vị còn khoảng 34. Việc Huế không sáp nhập là một lợi thế, vì tiết kiệm thời gian cần thiết để tổ chức lại bộ máy tích hợp sau sáp nhập, để có thể sớm chủ động tập trung vào công việc chính. Thứ ba, Huế cũng phải thực hiện như các địa phương khác trong việc tinh gọn bộ máy, sáp nhập các sở, ngành. Những thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức và triển khai thực hiện quy hoạch. Thứ tư là việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp xuống 2 cấp. Trong khi đó, quy hoạch được phê duyệt năm 2023 vẫn dựa trên mô hình chính quyền địa phương 3 cấp. Vì vậy, cả bốn yếu tố này đều tác động rất lớn, buộc Huế phải điều chỉnh quy hoạch…

“Du lịch xanh không chỉ là việc của doanh nghiệp” là một vấn đề được tác giả Từ Ân đặt ra trong bài viết cùng tên. Từ thông tin UBND thành phố Huế vừa có quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, thân thiện với môi trường và phù hợp với chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, tác giả bày tỏ quan điểm: Việc một địa phương lấy du lịch làm “mũi nhọn” trong phát triển kinh tế từ rất lâu rồi như Huế, nhưng đến bây giờ mới ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh, có thể nói là đã có phần muộn. Tuy vậy, muộn cũng có lợi thế của muộn. Bởi thực tế hoạt động của nhiều địa phương đã ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh trước đó, như Quảng Nam (cũ), Đà Nẵng hay Thành phố Hồ Chí Minh… sẽ cho Huế rất nhiều bài học kinh nghiệm, điển hình như du lịch xanh sẽ rất khó thành công nếu chỉ dừng lại ở doanh nghiệp.

Trong màn sương sớm đầu hạ, khi tiết trời vẫn còn phản phất chút gió lạnh, nhiều người ngang qua hồ Tịnh Tâm bên trong Kinh thành Huế như “lạc vào một không gian lành” nào đó, với người ủ trà, người thưởng trà, người hái sen nhè nhẹ và nữa là những người dân/du khách tranh thủ chụp ảnh cùng sen…

Đón tháng Tư âm lịch đang về, Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng giới thiệu “thế giới lành qua ảnh” với sen hồ Tịnh, do tác giả Phan Thành thực hiện.



