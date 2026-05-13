Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 73, ra ngày 21/5

Huế ngày nay Cuối tuần số này có các bài viết hấp dẫn đang đón chờ bạn đọc, như: Đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử (Kim Oanh); Cởi mở với đổi mới sáng tạo (Đan Duy); Thêm trải nghiệm từ cà phê workshop (Tuệ Lâm); Khám phá Huế cùng “Đi mô rứa?” (Võ Ca Dao); Từ bức chân dung Tổ sư Nguyên Thiều (Văn Dũng); Thương những mùa lúa (Nguyên Thu); Kể chuyện di sản bằng công nghệ số (Bạch Châu); Vuông tròn một kiếp nhân sinh (Linh Châu); “Chàng trai vàng” của môn đá cầu xứ Huế (Phi Tân)…

“Gần và lắng nghe dân để vận hành hiệu quả” là tiêu đề bài viết qua cuộc gặp gỡ của tác giả Minh Hiền với bà Hoàng Thị Như Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu, quanh những chuyển biến rõ nét sau một thời gian An Cựu triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ thực tiễn cơ sở, bà Hoàng Thị Như Thanh đã chia sẻ: Cán bộ phường hiện nay đều ý thức rõ việc phục vụ người dân là nhiệm vụ trọng tâm, nên ai cũng nỗ lực, tự điều chỉnh để làm tốt hơn. Rất mừng là đến nay, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ phường An Cựu cơ bản ổn. Các chỉ tiêu phường đề ra đều hoàn thành, thậm chí vượt, điều đó thể hiện sự đồng thuận trong cả hệ thống. Nếu đặt mình vào vị trí một người dân đến phường làm thủ tục hành chính, đặc biệt là các hồ sơ đất đai hay phản ánh những tồn tại, bất cập, bà cảm nhận sự thay đổi hiện nay ra sao? Thực ra, tôi đang ở vị trí người đứng đầu nên nếu nói “mình làm tốt” thì cũng chưa khách quan. Đặt mình vào vị trí người dân, tôi nghĩ điều họ cần nhất là sự rõ ràng và nhanh gọn. Đến làm việc ở cơ quan chính quyền, ai cũng mong được giải quyết sớm nếu hồ sơ đầy đủ…

“Tìm lối riêng cho du lịch vùng cao” là cách tác giả Hữu Phúc trăn trở về những vấn đề phát triển du lịch ở vùng núi phía tây của xứ Huế, nơi có dãy Trường Sơn hùng vĩ ngang qua.

“Văn hóa và nhịp sống vùng cao mang trong mình nhiều sức hút. Không chỉ bởi sự khác biệt về phong tục, ẩm thực hay đời sống, mà còn bởi mỗi đồng bào dân tộc thiểu số cất giữ những câu chuyện riêng của núi rừng và bản sắc được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Khi TP. Huế định hình chiến lược phát triển du lịch cụ thể, câu chuyện đặt ra không còn là “có gì để làm du lịch”, mà là làm thế nào để vùng cao tìm được lối đi riêng, đủ khác biệt và đủ sức níu chân du khách”, Hữu Phúc nêu trong bài viết.

Ở mục Văn hóa & Nghệ thuật ở kỳ này, Huế ngày nay Cuối tuần giới thiệu bài viết của tác giả Phạm Phước Châu: “Để tuồng không chỉ là ký ức”. Trong không gian học đường quen thuộc, nghệ thuật tuồng - loại hình sân khấu truyền thống từng được xem là “khó gần” với giới trẻ, đang dần trở nên sống động hơn qua những hoạt động trải nghiệm. Được trực tiếp hóa trang, tìm hiểu và cảm nhận giá trị của tuồng qua các tiết học, cách tiếp cận này giúp người trẻ gần gũi với di sản; mở hướng đi mới đưa văn hóa truyền thống vào trường học.

"Là một trong những nghệ sĩ tuồng tài hoa hiện nay, NSƯT La Thanh Hùng và các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đã trực tiếp giao lưu cùng các em học sinh. Với kinh nghiệm lâu năm, các nghệ nhân không chỉ giới thiệu về kỹ thuật vẽ mà còn “giải mã” những lớp ý nghĩa ẩn sau từng đường nét. Những câu chuyện về nghề, về hành trình gắn bó với tuồng được chia sẻ một cách gần gũi, giúp học sinh hiểu rằng, phía sau mỗi lớp hóa trang là cả chiều sâu văn hóa…", tác giả giới thiệu.



