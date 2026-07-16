Đón đọc Huế Ngày nay số 476, phát hành ngày 18/7/2026



Trang nhất trên Huế ngày nay số 476

Hoạt động dâng hoa, dâng hương tại các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo dòng thời sự là thông tin từ năm học 2026-2027, học sinh trên địa bàn TP. Huế sẽ được cấp phát miễn phí sách giáo khoa (SGK) theo hình thức mượn - trả thông qua thư viện trường học. Chủ trương nhân văn này không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho hàng chục nghìn gia đình mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng, nhất là đối với học sinh vùng khó khăn.

Thông tin thời sự - chính trị trên số này

Trên trang 6, đáng chú ý có bài viết “Đạo hiếu không nằm ở hình thức an táng”, nhân việc mới đây, HĐND TP. Huế thông qua chính sách hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng đến năm 2030. Thông tin này đang thu hút được sự quan tâm của người dân liên quan đến tập quán, tín ngưỡng và văn hóa tang lễ tại địa phương.

Trao đổi với báo Huế ngày nay, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, đại biểu HĐND thành phố cho rằng, điều quan trọng không nằm ở hình thức địa táng hay hỏa táng, mà nằm ở tâm hiếu kính, lòng tưởng nhớ và những việc thiện lành để hồi hướng công đức cho người đã khuất.

Trong số này, Huế Ngày nay còn cập nhật nhiều thông tin quan trọng khác, như: Ban Thường vụ Thành ủy quyết định kỷ luật ông Lưu Đức Hoàn; Lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ ở Hương Trà; Chiến dịch 90 ngày chuẩn hóa dữ liệu y tế, thúc đẩy chuyển đổi số; Đại hội Hội Chữ thập đỏ TP. Huế nhệm kỳ 2026-2031.