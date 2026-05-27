Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 75, ra ngày 4/6

Trang 1 Huế Ngày nay Cuối tuần số 75

Huế ngày nay Cuối tuần số này có các bài viết hấp dẫn đang đón chờ bạn đọc, như: Thoát “mác” du lịch giá rẻ (Hữu Phúc); Đặt tên cho thôn (Đình Nam); Để tư vấn, phản biện là kênh tham mưu tin cậy cho phát triển bền vững (Hoài Thương); “Định vị” lại ca Huế trên sông Hương (Thanh Hà); Lão nông làm du lịch từ vườn dâu tiên (Võ Nhân); Chàng trai làm du lịch từ suối A Lin (Bạch Châu); Nghẽn năng lượng: Sức khỏe cộng đồng dễ rơi vào rủi ro (Hạnh Nhi); Xin chào U17 World Cup 2026 (Đăng Trình).

Diễn đàn tuần này là bài viết của tác giả Đình Nam: “Đặt tên cho thôn”.

Đúng 1 năm sau khi bỏ cấp huyện và nhập xã, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, cùng với cả nước, thành phố Huế đang triển khai sắp xếp lại thôn và tổ dân phố. Cũng như với cấp xã, phường trước đó, chuyện đặt tên cho thôn, tổ dân phố mới sáp nhập nhận được nhiều quan tâm đặc biệt của dư luận. Việc đặt tên thôn hay làng xưa kia là câu chuyện văn hóa. Từ lịch sử vùng đất Huế có thể thấy, những tên gọi trong quá khứ luôn ẩn chứa những giá trị lịch sử, văn hóa nhất định.

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn và xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố hoàn thành trước ngày 10/6/2026. Đó cũng là thời điểm ra đời của những thôn, tổ dân phố mới sau khi sáp nhập, thường có quy mô lớn hơn, cần có danh xưng phù hợp.

Trang 4 Huế ngày nay Cuối tuần số 75

“Thoát “mác” du lịch giá rẻ” là bài viết của tác giả Hữu Phúc đề cập vấn đề: việc thoát khỏi hình ảnh điểm đến “giá rẻ” là yêu cầu tất yếu để nâng cao giá trị thương hiệu du lịch và phát triển bền vững.

Nhắc đến du lịch Huế, nhiều du khách thường nghĩ đến một điểm đến có chi phí “dễ chịu”. Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp các clip dạng “100k ăn sập Huế” hay trải nghiệm du lịch Huế với vài trăm nghìn đồng.

“Mác” giá rẻ không hẳn là hạn chế, nhưng luôn có tính hai mặt. Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm chia sẻ, trong bối cảnh du lịch trải qua biến động lớn sau đại dịch COVID-19, hình ảnh “du lịch giá rẻ” ở một góc độ nhất định đã góp phần kích cầu, duy trì lượng khách ổn định. Song, việc bị định vị là điểm đến “giá rẻ” cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đầu tư và phát triển các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, hay mở rộng các trải nghiệm chuyên sâu. Tuy nhiên, thoát “mác” giá rẻ không phải chỉ tăng giá.

Bài viết “Định vị” lại ca Huế trên sông Hương của Thanh Hà, độc giả sẽ hiểu hơn về một loại hình âm nhạc đậm chất Huế. Đồng thời đặt ra vấn đề, làm thế nào để sản phẩm du lịch này sẽ trở thành một trong những trụ cột của kinh tế đêm ở Huế.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, hoạt động ca Huế trên sông Hương chính thức khởi động vào năm 1984, bao gồm thưởng thức âm nhạc truyền thống và ngắm cảnh Cố đô về đêm. Chương trình mang lại trải nghiệm tao nhã, sâu lắng trên thuyền rồng.

Ca Huế trên sông Hương đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn, thậm chí có lúc rơi vào tình trạng “thương mại hóa giản đơn”. Một số vấn đề nổi lên như chất lượng biểu diễn không đồng đều, kịch bản chương trình thiếu chiều sâu, hiện tượng “rút gọn” bài, hay việc tổ chức dịch vụ còn mang tính tự phát..., những vấn đề này bạn đọc sẽ gặp trong bài của tác giả Thanh Hà.