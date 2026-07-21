Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 82, ra ngày 23/7

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 82





“Tham gia chiến dịch 500 ngày đêm, chạy đua với thời gian, thời tiết khắc nghiệt, rất nhiều thử thách, nhưng đó cũng là niềm tự hào cùng những cảm xúc khó quên. “Khi tìm thấy hài cốt các bác, chúng tôi mừng, vui lắm. Mệt đến mấy cũng hết mệt. Nhiều trường hợp trong mộ không còn gì nữa, xương cốt đã hòa vào đất, buồn thương không tả nổi” - Thiếu tá Thành trầm giọng.

Anh kể: “Mẫu lấy gửi đi phải cứng, như răng hoặc xương. Thực tế nhiều trường hợp, xương không được cứng lắm, nhưng cũng buộc phải lấy. Tôi nói với cán bộ y tế: "Bác ni dù xương không chắc, nhưng cứ gửi. Làm xét nghiệm được là trọn vẹn với các bác. Nếu không được, thì bác ở lại đây với quê hương Phú Vang, với thành phố Huế. Người dân Phú Vang, người dân thành phố Huế mãi mãi là người thân, là gia đình của các bác” - Đó là những dòng cảm xúc trong bài viết “Những trái tim gửi trọn tri ân” của tác giả Quỳnh Anh, ở mục Phóng sự - Ghi chép trên Huế ngày nay Cuối tuần số này.

Trang Phóng sự - Ghi chép trên số này





Chiến tranh kết thúc đã từ rất lâu, nhưng trên mọi miền của Tổ quốc, vẫn còn có những cuộc trở về… chưa kết thúc. Mong được đóng góp một phần nhỏ trong hành trình tri ân với "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Huế ngày nay Cuối tuần số này trân trọng gửi đến quý bạn đọc thêm các bài viết cùng chung một dòng sự kiện, như: “Trách nhiệm thiêng liêng và nặng nghĩa tình”, “Quê mẹ vẫn chờ”, “Để cuộc trở về trọn vẹn”.

Bên cạnh đó, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các bài viết hấp dẫn đang đón chờ bạn đọc, như: Để xứng tầm là thành phố lễ hội (Đặng Thanh Phú); Những yêu cầu mới trong quản lý đô thị ở Huế (Đại Viên); Để văn hóa Huế thực sự trở thành động lực phát triển: Cần lấp đầy bốn “khoảng trống” (Hương Bình); Triêng gióng giữa đời thường (Mai Huế); Những trái tim gửi trọn tri ân (Quỳnh Anh); Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng (Nhật Minh); Hồi sinh tư liệu cổ (Liên Minh); Nâng tầm bún bò Huế (Đan Duy); Điệp vàng nở muộn (Nguyễn Đình Ánh); Những cô gái “vàng” của Jujitsu Huế (Hàn Đăng)…