Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 74, ra ngày 28/5

Huế ngày nay Cuối tuần số này có các bài viết hấp dẫn đang đón chờ bạn đọc, như: Khơi dậy khát vọng làm giàu (Kim Oanh); Chính quyền địa phương 2 cấp đang đi đúng hướng (Từ Ân); Đổi mới quản lý an toàn lao động trong kỷ nguyên số (Hải Thuận); Đánh thức không gian phát triển mới (Lê Thọ); Mát lành ẩm thực mùa hè (Mai Huế); Kiến trúc Pháp qua ký họa (Nhật Minh); Hoàng đế Minh Mạng: Thi nhân của nhà nông (Hải Trung); Về Huế đi chùa (Nguyên Thu); Khi tôm cá không về dưới tán bần chua; Tình cha (Huyền Trang)…

“Đổi mới quản lý an toàn lao động trong kỷ nguyên số” là tiêu đề của bài viết do tác giả Hải Thuận thực hiện sau cuộc trò chuyện với ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhân Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động không chỉ là đợt cao điểm trong tháng 5 mà cần tạo chuyển biến lâu dài trong từng doanh nghiệp, từng vị trí việc làm. Trong kỷ nguyên số, công nghệ phải được khai thác để nhận diện nguy cơ sớm hơn, quản lý rủi ro tốt hơn và bảo vệ người lao động hiệu quả hơn.

Chia sẻ với Huế ngày nay Cuối tuần, ông Lê Xuân Hải cho biết: Điểm mới của chủ đề năm nay là yêu cầu công tác an toàn, vệ sinh lao động phải chuyển từ cách làm theo đợt sang quản trị thường xuyên, trong đó chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng. Doanh nghiệp cần ứng dụng chuyển đổi số để nhận diện sớm mối nguy, giám sát rủi ro và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đối với người lao động, yêu cầu đặt ra là phải chủ động tiếp cận kiến thức, kỹ năng an toàn; hình thành thói quen tuân thủ quy trình, đồng thời biết sử dụng các công cụ số để phản ánh nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi cả doanh nghiệp và người lao động cùng thay đổi nhận thức, cùng xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất…

Ở chuyên mục “Kinh tế & Phát triển”, qua góc nhìn “Đánh thức không gian phát triển mới”, tác giả Lê Thọ thông tin: Khi nhiều công trình hạ tầng chiến lược và các trục phát triển mới dần hình thành, Huế có thêm dư địa để mở rộng không gian đô thị, phát triển kinh tế biển, logistics và dịch vụ. Với vị thế là thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới với kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung. Không chỉ sở hữu lợi thế về di sản, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, thành phố còn đứng trước dư địa lớn để mở rộng không gian đô thị, phát triển kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao.

Giữa những ngày nắng gay gắt của tháng 5, ở chuyên mục “Nhịp sống”, tác giả Mai Huế giới thiệu đến bạn đọc những món ăn mát lành đậm đà chất Huế như: bún hến, bún giấm nuốc với rau sống, bún, tôm, nước riêu và đặc biệt là phần chân nuốc…

“Bên cạnh bún hến hay bún giấm nuốc, ẩm thực Huế mùa hè còn níu chân du khách bằng vị ngọt thanh, bùi thơm của chè hạt sen đang vào mùa. Trong cái nắng hè oi ả, chính vị hương của những món ăn bình dị nhưng cũng vô cùng tinh tế ấy đã góp phần để lại dư vị khó quên trong lòng nhiều du khách mỗi khi ghé thăm Cố đô” - tác giả Mai Huế giới thiệu.



