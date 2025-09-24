Kiến trúc sư trẻ chung tay kiến tạo tương lai bền vững

Tham dự có ông Hoàng Hải Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; ông Nguyễn Văn Cao, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Triển lãm "Kiến trúc - Xây dựng" được tổ chức tại hội trường Đại học Huế

Dịp này, ban tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Ý tưởng Thiết kế mẫu Nhà ở xã hội – Hướng tới giải pháp bền vững” do Bộ Xây dựng bảo trợ, Hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì và Tạp chí Kiến trúc thực hiện, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng. Cuộc thi nhằm tìm kiếm các ý tưởng thiết kế khả thi để hình thành mẫu điển hình cho nhà ở xã hội, ưu tiên công nghiệp hóa, mô-đun hóa, tiết kiệm chi phí và thời gian thi công; đồng thời đảm bảo công năng, hiện đại và phù hợp bản sắc văn hóa vùng miền.

Phát biểu tại lễ phát động, với TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhấn mạnh: “Các kiến trúc sư trẻ sẽ góp phần làm cho Huế ngày càng xanh, bền vững bằng tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết và sáng tạo.” Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, đánh giá chủ đề “Hành trình xanh” mang tính thời sự, phản ánh những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, đô thị hóa, đồng thời mở ra cơ hội kết hợp kiến trúc xanh, bền vững với công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển đô thị.

Cuộc thi được kỳ vọng sẽ tạo ra những ý tưởng mới mẻ, thực tiễn, góp phần tháo gỡ bài toán nhà ở xã hội hiện nay. Đây cũng là dịp để kiến trúc sư trẻ thể hiện khả năng sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời lan tỏa tư duy kiến trúc xanh, bền vững. Những phương án đạt giải sẽ có ý nghĩa định hướng quan trọng cho việc phát triển mô hình nhà ở xã hội trong tương lai.

Với quy mô lớn và nội dung chuyên môn sâu, Festival không chỉ là ngày hội sáng tạo, kết nối mà còn khẳng định khát vọng kiến tạo đô thị xanh, giàu bản sắc, hướng tới tương lai bền vững cho Việt Nam.