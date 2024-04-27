  • Huế ngày nay Online
Rock Huế trỗi dậy cùng “Long mã ngự triều”

HNN - Sau thành công của mùa đầu tiên, rockshow do Huế Capital Rock phối hợp cùng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học Huế tổ chức sẽ trở lại với phiên bản thứ hai.

“Quả bom” Napalm của Rock Cố đô

“Chạy lụt” Vol.1 đã khiến nhiều trái tim yêu rock bùng cháy 

Chủ đề “Long mã ngự triều” được chọn để truyền tải tinh thần cường thịnh, lấy cảm hứng từ linh vật đã trở thành biểu tượng quen thuộc của Festival Huế từ năm 2002. Trần Hoàng Gia Huy, một trong những người sáng lập Huế Capital Rock chia sẻ: “Long mã gắn với sức mạnh và sự thịnh vượng, khi kết hợp với tên “Chạy lụt”, vừa quen thuộc với người dân Huế mùa mưa bão, vừa là tiếng lóng của sinh viên kiến trúc khi chạy đồ án, thì show có được cả sự gần gũi lẫn khí thế hùng tráng”.

Đưa “long mã” vào show diễn còn là cách ban tổ chức nhấn mạnh sự giao thoa giữa âm nhạc hiện đại và văn hóa truyền thống. Rock mang tinh thần nổi loạn, bùng nổ; “long mã” lại biểu trưng cho sự trường tồn và niềm tin. Hai yếu tố này hòa quyện để tạo nên một “đại cáo khai hội” vừa cổ điển, vừa hiện đại.

Với tư cách vừa là một rocker, vừa là cựu sinh viên kiến trúc, Huy cho rằng: “Rock và kiến trúc đều cần sự sáng tạo, tính kỷ luật và khả năng xây dựng. Rockshow cũng giống một công trình kiến trúc: Phải có nền móng (âm thanh, ánh sáng), có bố cục (setlist, cảm xúc), phải tạo được dấu ấn riêng. Mỗi rocker hay kiến trúc sư đều có cá tính riêng muốn truyền tải vào sản phẩm. Mục tiêu là vừa tạo sân chơi và giữ lửa cho ban nhạc rock ở Huế, vừa khẳng định rằng, Huế không chỉ có ca Huế, nhã nhạc, mà còn có rock rất riêng”.

Sân khấu “Chạy lụt Vol.2” sẽ quy tụ 7 ban nhạc: The Clocks, Free Bird, Big Foot, Napalm, Bug Splat, cùng hai khách mời từ Đà Nẵng là Dại và Brainwave (Á quân Rock Việt 2022). Huy nhận xét: “Lineup này như một bản đồ âm nhạc thu nhỏ, nơi cá tính khác nhau hòa quyện: sự mạnh mẽ của Napalm, Bug Splat, Big Foot; cá tính riêng của Dại, Brainwave; sự phóng khoáng của Free Bird và sức trẻ từ The Clocks. Tất cả sẽ cùng vẽ nên bức tranh rock nhiều màu sắc”. Không chỉ là đêm diễn, “lineup” còn khẳng định kết nối cộng đồng rock miền Trung, đưa các phong cách khác gặp nhau trong cùng một “triều rock”.

Nhớ về “Chạy lụt” số đầu tiên, Huy kể: “Xúc động nhất là sau khi kết thúc, khán giả và anh em ban nhạc vẫn nán lại, ôm nhau, nói rằng họ thấy một Huế rất khác, trẻ và đầy sức sống. Khoảnh khắc đó khiến mình quyết tâm phải làm Vol.2”.

Đồng hành cùng Huy là Hồ Nguyễn Gia Long, hiện sinh sống và chơi nhạc ở Đà Nẵng. Long thường xuyên chạy đi, chạy lại để hỗ trợ anh em rock Huế. Lịch trình bận rộn không ngăn anh duy trì hoạt động cộng đồng, truyền lửa cho các dự án. Chính sự nhiệt huyết này giúp những chương trình như “Chạy lụt” vận hành trôi chảy, đồng thời tạo cảm hứng cho ban tổ chức lẫn các ban nhạc trẻ.

Theo Long, thách thức lớn nhất để rock trở lại Huế mạnh mẽ chính là tâm lý e ngại khán giả không đón nhận. Long cũng thử nghiệm kết hợp văn hóa địa phương vào rock, như ca khúc folk rock “Câu hò mẹ tôi”, kết hợp với Cochinchine band, và tin rằng: Hướng đi này có thể mở ra một lối riêng cho rock miền Trung.

Gia Huy cũng đồng tình với người bạn của mình: “Điều quan trọng nhất để xây dựng thương hiệu rock Huế là bản sắc. Nó phải mang chất Huế, dữ dội nhưng cũng giàu tình cảm. Nếu chỉ sao chép phong trào ở nơi khác thì sẽ không bền vững”.

Cả Huy và Long đều đánh giá cao sự phát triển của âm nhạc học đường: Nhiều CLB ở các trường THPT đang nuôi dưỡng đam mê. “Mình hy vọng thế hệ sau dám bứt phá, dám thử sức. Rock không cần giống ai, chỉ cần có cái riêng”, Huy nói. Anh cũng hé lộ kế hoạch: “Ngoài show lớn, bọn mình muốn làm nhiều sự kiện nhỏ hơn để tạo thói quen nghe rock ở Huế, kết nối với các ban nhạc ngoài tỉnh, biến Huế thành điểm hẹn rock miền Trung. Xa hơn nữa, mình mong rock sẽ bước vào học đường, để cộng đồng rock Huế đủ sức sánh vai với Hà Nội, Sài Gòn”.

Gia Huy và Gia Long tin rằng, rock Huế hoàn toàn có thể trở lại, thậm chí rực rỡ hơn trước. Không chỉ ở những đêm diễn, mà trong việc nuôi dưỡng thế hệ trẻ và gắn rock với văn hóa Huế, vốn giàu chiều sâu lịch sử.

Phạm Phước Châu
