Cảnh sắc, văn hóa A Lưới lên tranh ký họa

HNN.VN - Không chỉ có núi rừng hùng vĩ, những giá trị văn hóa của vùng đất A Lưới thêm một lần “hút hồn” người xem qua những tác phẩm ký họa.

 Những nét đẹp văn hóa, con người A Lưới qua tranh ký họa cuốn hút người xem

“Bản sắc văn hóa truyền thống A Lưới” là chủ đề triển lãm được Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức, khai mạc chiều 28/11 tại Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị (17 Lê Lợi, quận Thuận Hóa). 

Triển lãm trưng bày gần 150 tác phẩm ký họa thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Huế. Những tác phẩm này là “sản phẩm” của chương trình ký họa “Hành trình ký họa Nét đẹp văn hóa truyền thống A Lưới” diễn ra vào năm 2023 và 2025.

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện sinh động về vùng đất nằm ở phía Tây TP. Huế. Ở đó chúng ta có thể bắt gặp các công trình kiến trúc truyền thống, phong cảnh thơ mộng, ẩm thực độc đáo hay nét đẹp đời thường của người dân…

Trong chương trình triển lãm, còn có không gian trưng bày, giới thiệu, quảng diễn nghề dệt Dèng và trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở A Lưới. Ngoài ra, một số sản phẩm thủ công nghề điêu khắc gỗ, gốm, đan lát… cũng được giới thiệu đến công chúng dịp này.

Các nghệ nhân thao diễn nghề truyền thống trong không gian triển lãm 

Bên cạnh đó, Bảo tàng Mỹ thuật Huế phối hợp với nhà thiết kế Viết Bảo trưng bày, trình diễn bộ sưu tập áo dài và trang phục sử dụng nền tranh của một số tác phẩm ký họa về A Lưới.

Bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế hy vọng, thông qua triển lãm sẽ mang đến cho công chúng những trải nghiệm có ý nghĩa và cùng nhau lan tỏa ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá di sản vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số ở A Lưới.

Triển lãm kéo dài đến 12/12.

N. MINH
