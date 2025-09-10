Khai mạc Triển lãm quốc tế về công nghiệp, RHVAC, phòng sạch và phụ trợ nhà máy công nghệ cao

Triển lãm quốc tế về công nghiệp, RHVAC, phòng sạch và phụ trợ nhà máy công nghệ cao chính thức khai mạc. (Ảnh: KIM DUNG)

Đây là sự kiện thường niên mang tầm vóc quốc tế, quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực: Xây dựng công nghiệp, hạ tầng bán dẫn, trung tâm dữ liệu, HVAC, công nghệ phòng sạch, cơ khí chế tạo, thiết bị điện-tự động hóa.

Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Khoa học kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí Việt Nam (VISRAE), Hiệp hội công nghiệp lạnh và điều hòa không khí Hàn Quốc (KRAIA), Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA), cùng các hiệp hội ngành nghề, gần 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Năm nay, triển lãm được tổ chức trên diện tích hơn 10.000 m², quy tụ gần 300 gian hàng từ hơn 10 quốc gia. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các chiến lược quốc gia như Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, bám sát Khung chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2025-2035 do Bộ Công thương ban hành, cơ cấu trưng bày của triển lãm năm nay được thiết kế tập trung vào các ngành mũi nhọn có tính nền tảng, giữ vai trò quyết định đối với năng lực tự chủ công nghệ và sức cạnh tranh dài hạn gồm: Xây dựng công nghiệp, hạ tầng bán dẫn, trung tâm dữ liệu, HVAC, công nghệ phòng sạch, cơ khí chế tạo, thiết bị điện - tự động hóa.

Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn và trung tâm dữ liệu chiếm khoảng 20% tổng số đơn vị tham gia, phản ánh xu thế tăng trưởng mạnh mẽ của ngành. Khu vực trưng bày trong lĩnh vực HVAC và công nghệ phòng sạch chiếm tới 50% quy mô triển lãm quy tụ các giải pháp tiên tiến phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, các ngành công nghiệp nền tảng như xây dựng công nghiệp, cơ khí chế tạo, thiết bị điện-tự động hóa cũng chiếm tỷ trọng lớn, khẳng định vai trò cốt lõi của ngành trong chuỗi giá trị công nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chia sẻ: "Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược phát triển công nghiệp theo hướng tự chủ, xanh hóa và nâng cao hàm lượng công nghệ, chuỗi Triển lãm VIET INDUSTRY-CLEANFACT & RHVAC VIETNAM 2025 mang ý nghĩa thiết thực, tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh.

“Chúng tôi đánh giá cao vai trò của sự kiện trong việc kết nối doanh nghiệp-chuyên gia-nhà quản Ií, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành công nghiệp” - ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh.

Cũng theo Ban tổ chức, Triển lãm năm nay quy tụ nhiều thương hiệu lớn trong nước và quốc tế như Eurovent, Robatherm, Daikin, LG, Gree, Fujitsu, Saint-Gobain, Danfoss Ziehl-Abegg, Nippon Sanso, Trumpf, VSIP". Bên cạnh đó, các cụm gian hàng quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, châu Âu cùng sự đồng hành của nhiều hiệp hội doanh nghiệp uy tín cũng góp phần tạo nên không gian giao thương và hợp tác quốc tế chuyên sâu.

Đáng chú ý, Triển lãm được thiết kế với nhiều khu trưng bày chuyên biệt, phản ánh xu hướng phát triển hạ tầng công nghiệp hiện đại, bao gồm: Khu Data Center - nơi tập trung giới thiệu các giải pháp hạ tầng và công nghệ vận hành trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế; Khu bán dẫn trưng bày công nghệ, thiết bị và giải pháp sản xuất bán dẫn, từ thiết kế vi mạch, vật liệu đến dây chuyền chế tạo, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp điện tử-bán dẫn tại Việt Nam. Showcase Phòng sạch của INTECH Group mang đến mô hình trực quan toàn diện về thiết kế, công nghệ và thiết bị phục vụ các ngành bán dẫn, dược phẩm và công nghệ cao. Khu HVAC & Cleanroom, chiếm tới 50% diện tích triển lãm, tập trung trình bày các giải pháp tiên tiến về làm mát bền vững, kiểm soát chất lượng không khí và tối ưu năng lượng. Đây chính là những điểm nhấn thể hiện tính ứng dụng thực tiễn, giúp doanh nghiệp và khách tham quan tiếp cận công nghệ một cách sinh động và toàn diện.

Ông Nguyễn Hữu Cường - Phó Chủ tịch INTECH Group, đại diện Ban tổ chức, nhấn mạnh: "Việt Nam đang ở giai đoạn then chốt để bứt phá và hướng tới trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao của khu vực. Với định hướng ngành hàng trưng bày tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, chuỗi triển lãm 2025 được kỳ vọng trở thành nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp Việt tìm kiếm giải pháp toàn diện cho nhà máy, xưởng sản xuất, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong chuỗi giá trị, các nhà cung cấp vật tư, vật liệu, đơn vị gia công đến doanh nghiệp giải pháp công nghệ".