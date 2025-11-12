  • Huế ngày nay Online
Khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản Việt Nam tại Cơ Mật Viện

HNN.VN - Sáng 21/11, tại không gian Cơ Mật Viện (Tam Tòa), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Trường đại học Nghệ thuật - Đại học Huế tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11).

Tôn vinh giá trị di sản Cố đô

Tham dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện các sở, ngành, nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia và đông đảo người yêu nghệ thuật.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, khẳng định di sản văn hóa không chỉ là ký ức và bản sắc, mà còn là “giáo trình sống” nuôi dưỡng tư duy và nhân cách của thế hệ trẻ. Ông cho biết từ năm 2008 đến nay, công tác giáo dục di sản ở Huế được triển khai ngày càng bài bản, đặc biệt sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết hợp tác với Trung tâm. Chương trình giáo dục di sản hiện đã đến với 163 trường học, giúp bồi đắp tinh thần “người Huế có bản sắc”, có ý thức giữ gìn giá trị truyền thống.

Nổi bật tại sự kiện là triển lãm ảnh tư liệu Cơ Mật Viện Triều Nguyễn (1834-1945): Hành trình không gian và dấu ấn triều chính”. Ngay trong chính không gian từng là cơ quan tham mưu tối cao của Triều Nguyễn, nơi gắn với nhiều quyết sách trọng đại, người xem có dịp tiếp cận nhiều tư liệu kiến trúc, văn hóa và câu chuyện lịch sử giàu chiều sâu.

Song song đó, chương trình giáo dục di sản “Khám phá Cơ Mật Viện và trải nghiệm các loại hình di sản Huế” thu hút nhiều học sinh, sinh viên. Các em được trực tiếp tìm hiểu không gian cung đình, thực hành trải nghiệm, từ đó hiểu hơn giá trị di sản và vai trò của việc gìn giữ.

Điểm nhấn khác là triển lãm “Hiện vật hiến tặng”, giới thiệu hơn 50 hiện vật tiêu biểu trong khoảng 500 hiện vật được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trao tặng cho hệ thống bảo tàng từ năm 1995 đến nay. Đây cũng là dịp tri ân những tấm lòng góp phần hồi hương và gìn giữ cổ vật Huế.

Song hành, triển lãm mỹ thuật “Nét Huế 3” mang đến 40 tác phẩm của giảng viên, họa sĩ và sinh viên Trường đại học Nghệ thuật - Đại học Huế, tái hiện vẻ đẹp văn hóa, cảnh quan và con người Huế bằng ngôn ngữ hội họa giàu cảm xúc.

Với chuỗi hoạt động phong phú, Tuần lễ kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam năm nay tiếp tục lan tỏa giá trị di sản cố đô đến cộng đồng, tạo không gian giao lưu giữa những người làm công tác bảo tồn, giới nghệ sĩ và nhà sưu tầm - khẳng định vị thế Huế là một trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước.

Triển lãm diễn ra tại không gian Cơ Mật Viện (33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân) từ ngày 21 đến hết ngày 27/11.

Một số hình ảnh tại chương trình:

 Cơ Mật Viện (Tam Tòa) - nơi diễn ra chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm  
 Nhà sưu tầm cổ vật TP. Huế Mai Bá Thiện trao tặng hiện vật tại chương trình 
 Giới thiệu về các hiện vật được hiến tặng 
Du khách thích thú xem các hiện vật trưng bày tại chương trình 
Triển lãm ảnh tư liệu Cơ Mật Viện Triều Nguyễn"
Hướng dẫn học sinh in mộc bản hoa văn Triều Nguyễn

 

Hào hứng trải nghiệm các trò chơi cung đình  

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
cơ mật việntriều nguyễntriển lãmhiến tặng di sảncố đô huế
