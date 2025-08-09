  • Huế ngày nay Online
Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham mở rộng không gian trưng bày

HNN.VN - Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham chiều 9/8 đã ra mắt không gian trưng bày mới ở địa chỉ số 49-51 Hàm Nghi (phường Thuận Hóa, TP. Huế) vốn là ngôi biệt thự với lối kiến trúc Pháp.

Không gian trưng bày các tác phẩm hội họa 

Không gian mới này nằm cạnh và như sự “tiếp nối” của không gian Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham hiện sẵn có ở số 53 Hàm Nghi.

Với diện tích hơn 150m2, không gian này được Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham tập trung trưng bày các bộ sưu tập hội họa của các tên tuổi nổi tiếng; trang sức kim loại quý của một số dân tộc thiểu số Việt Nam; tiền giấy Đông Dương, tiền Nhật Bản, Hàn Quốc...; búp bê sứ phong cách kiểu châu Âu của nữ họa sĩ Tô Bích Hải. Ngoài ra ở tầng 2 không gian này còn có những hình ảnh tưởng niệm đến đức vua Hàm Nghi (1871-1944), vị Hoàng đế thứ 8 của Triều Nguyễn.

Theo đại diện Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham, mỗi hiện vật, bộ sưu tập được lưu trữ và trưng bày tại không gian trưng bày mới của bảo tàng đều gắn với mỗi câu chuyện của quá trình chủ nhân bộ sưu tập đi sưu tầm và mang về để lưu trữ, bảo quản, trưng bày.

 Bộ sưu tập trang sức kim loại thu hút sự quan tâm của người xem

Với sự ra mắt này, hy vọng sẽ đem đến cho công chúng, các nhà nghiên cứu một không gian văn hóa độc đáo, điểm đến hấp dẫn, thú vị cho du khách trong và ngoài nước muốn trải nghiệm, khám phá lịch sử văn hóa, quá trình giao lưu văn hoá Đông - Tây. Qua đó, góp phần gìn giữ, khai thác và phát huy giá trị của kho tàng cổ vật xứ Huế nói riêng, tạo nên một điểm đến văn hoá hấp dẫn mới cho Cố đô Huế.

Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham được thành lập từ năm 2023 tại địa chỉ 53 Hàm Nghi và là bảo tàng ngoài công lập thứ 5 trên địa bàn TP. Huế. Tại không gian 53 Hàm Nghi, chủ yếu tập trưng trưng bày chủ đề nghệ thuật pháp lam và bộ sưu tập vật dụng trang trí của Việt Nam, Nhật Bản, Pháp; chủ đề “Nghệ thuật Phật giáo Á Đông -  những tiếp cận đa chiều”.

Hồi sinh một ngôi nhà Pháp

 Ngôi nhà kiến trúc Pháp trở thành không gian trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham

Tòa nhà 49-51 Hàm Nghi từng thuộc sở hữu của một thầu khoán vùng Đông Dương cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20. Với mong muốn góp phần bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị di sản kiến trúc thời Pháp ở Huế, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham - bà Cecile Lê Phạm đã xin phép để được tu sửa biệt thự này vào năm 2024.

Trước đó, căn biệt thự được xây dựng cách đây hơn 100 năm có kiến trúc đẹp nhưng đã bị xâm thực nặng nề bởi thời gian và khí hậu khắc nghiệt miền Trung, với nhiều phần mái, gỗ sàn và cầu thang có nguy cơ sập. Việc phục dựng đã được thực hiện bởi những chuyên gia về trùng tu, bảo tồn kiến trúc, đảm bảo không xâm hại đến những kết cấu cốt lõi của ngôi nhà cũng như giữ nguyên được đặc điểm kiến trúc điển hình thời Pháp thuộc, đảm bảo sử dụng an toàn.
N. MINH
Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Phamkhông gian trưng bàyHàm NghiHuế
