Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham mở rộng không gian trưng bày

Không gian trưng bày các tác phẩm hội họa

Không gian mới này nằm cạnh và như sự “tiếp nối” của không gian Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham hiện sẵn có ở số 53 Hàm Nghi.

Với diện tích hơn 150m2, không gian này được Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham tập trung trưng bày các bộ sưu tập hội họa của các tên tuổi nổi tiếng; trang sức kim loại quý của một số dân tộc thiểu số Việt Nam; tiền giấy Đông Dương, tiền Nhật Bản, Hàn Quốc...; búp bê sứ phong cách kiểu châu Âu của nữ họa sĩ Tô Bích Hải. Ngoài ra ở tầng 2 không gian này còn có những hình ảnh tưởng niệm đến đức vua Hàm Nghi (1871-1944), vị Hoàng đế thứ 8 của Triều Nguyễn.

Theo đại diện Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham, mỗi hiện vật, bộ sưu tập được lưu trữ và trưng bày tại không gian trưng bày mới của bảo tàng đều gắn với mỗi câu chuyện của quá trình chủ nhân bộ sưu tập đi sưu tầm và mang về để lưu trữ, bảo quản, trưng bày.

Bộ sưu tập trang sức kim loại thu hút sự quan tâm của người xem

Với sự ra mắt này, hy vọng sẽ đem đến cho công chúng, các nhà nghiên cứu một không gian văn hóa độc đáo, điểm đến hấp dẫn, thú vị cho du khách trong và ngoài nước muốn trải nghiệm, khám phá lịch sử văn hóa, quá trình giao lưu văn hoá Đông - Tây. Qua đó, góp phần gìn giữ, khai thác và phát huy giá trị của kho tàng cổ vật xứ Huế nói riêng, tạo nên một điểm đến văn hoá hấp dẫn mới cho Cố đô Huế.

Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham được thành lập từ năm 2023 tại địa chỉ 53 Hàm Nghi và là bảo tàng ngoài công lập thứ 5 trên địa bàn TP. Huế. Tại không gian 53 Hàm Nghi, chủ yếu tập trưng trưng bày chủ đề nghệ thuật pháp lam và bộ sưu tập vật dụng trang trí của Việt Nam, Nhật Bản, Pháp; chủ đề “Nghệ thuật Phật giáo Á Đông - những tiếp cận đa chiều”.