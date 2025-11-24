Hành trình dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu triển lãm

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 45 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế (1980 - 2025) với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, lực lượng vũ trang, cùng đông đảo bạn trẻ.

Người xem có cơ hội tiếp cận 370 tư liệu, hình ảnh, hiện vật giới thiệu qua những nội dung chính như: Xây dựng tổ chức từ những ngày đầu; Cùng một lòng căm thù và chống ngoại xâm; Hỗ trợ lẫn nhau và mối quan hệ thân thiết; Tinh thần hữu nghị, quang vinh muôn đời.

TS. Phạm Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho hay, trên hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến Trung Quốc hoạt động trong một thời gian dài. Khắp nơi trên đất nước Trung Quốc đều lưu lại những dấu ấn ngoan cường, thể hiện sự phấn đấu không ngừng nghỉ cho sự nghiệp cách mạng của Người, cùng những thời khắc vinh quang kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Đó chính là sự khởi đầu cho truyền thống đoàn kết hữu nghị và quan hệ hợp tác mật thiết giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đến thăm Trung Quốc. Nhiều địa danh trên khắp dải đất Trung Hoa rộng lớn đã ghi lại những dấu chân của Người. Đến đâu Người cũng nhận được những tình cảm vô cùng đặc biệt của Nhân dân Trung Quốc. Tình cảm thân thiết như anh em một nhà của Người với đồng chí, bạn bè và Nhân dân Trung Quốc cho đến nay vẫn luôn hiện hữu trong tâm khảm của nhiều người dân nơi đây. Ngày nay, những địa danh lưu dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất nước Trung Quốc đã được Chính quyền và Nhân dân Trung Quốc bảo tồn, phát huy giá trị, trở thành những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, giao lưu hữu nghị cho các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây không chỉ là những di tích lưu niệm quan trọng về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trung Quốc mà còn là di sản tinh thần vô giá góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt - Trung.

“Thông qua triển lãm, chúng tôi mong muốn truyền tải thông điệp: Tình hữu nghị sắt son, bền chặt, kề vai sát cánh trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước giữa Việt Nam - Trung Quốc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối dày công gây dựng, vun đắp là một tài sản quý báu mà hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước cần “kế thừa tốt, bảo vệ tốt, phát huy tốt”, TS. Mai nhấn mạnh.

Trước đó, chiều cùng ngày, Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế đã tổ chức lễ tiếp nhận tư liệu, hiện vật của nhiều tổ chức, cá nhân trao tặng.

Theo đó, có 24 hiện vật được tặng từ 16 nhân chứng và tác giả. Mỗi hiện vật là một câu chuyện, tấm lòng tri ân với Bác Hồ kính yêu. Trong số đó, có nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa sâu sắc. Có thể kể đến như 3 tác phẩm điêu khắc gỗ của nghệ nhân Trần Văn Ngọ, tác phẩm âm nhạc “Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh” của nhạc sĩ - Nhà giáo Ưu tú Trần Đức, bức tranh thêu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của ông Ngô Trí Hùng, tấm ảnh quý về Bác Hồ và Bác Tôn của ông Dương Hồ Giang… Dịp này, nhiều tác giả tham gia trại sáng tác gốm nghệ thuật “Huế với Bác Hồ” nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã gửi tặng tác phẩm.

Lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế tiếp nhận hiện vật là tác phẩm gốm nghệ thuật từ họa sĩ Nguyễn Thiện Đức - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. Huế (trái)

Theo bà Lê Thùy Chi - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế, trong hành trình 45 năm từ ngày thành lập đến nay, đơn vị đã sưu tầm và gìn giữ từng tư liệu, kỷ vật để làm sáng rõ cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi hiện vật được sưu tầm, được trao tặng đều là kết tinh của niềm tin, lòng tôn kính, là sự gửi gắm của biết bao thế hệ đối với di sản Người để lại.

Hàng năm Bảo tàng đều tiếp nhận thêm hàng chục tư liệu, hiện vật quý. Chính sự phong phú, đa dạng đó đã tạo nên bản sắc, tạo nên sức sống cho Bảo tàng ngày hôm nay.

“Tất cả những tư liệu, hiện vật được trao tặng hôm nay, sau khi được nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ khoa học, sẽ được lưu giữ cẩn trọng tại kho cơ sở, trở thành nguồn tư liệu quan trọng để phục vụ trưng bày, triển lãm, góp phần lan tỏa những giá trị bền vững của di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với đông đảo công chúng”, bà Chi chia sẻ tại buổi tiếp nhận hiện vật.