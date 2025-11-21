Quảng bá di sản văn hóa Huế tại Hải Phòng

Một góc không gian trải nghiệm văn hóa Huế tại triển lãm Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025 . Ảnh: BTMT

Ngày 24/11, Bảo tàng Mỹ thuật Huế cho hay, cùng với nhiều đơn vị khác trên cả nước, đơn vị đã góp mặt tại triển lãm Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025 do Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức đang diễn ra tại Hải Phòng.

Góp mặt tại sự kiện này, Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã đưa “Không gian di sản văn hóa Huế” với rất nhiều tinh hoa văn hóa, nghệ thuật để trưng bày, quảng bá nét đẹp riêng có của vùng đất Cố đô đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Trong đó, điểm nhấn là không gian triển lãm “Nét đẹp Di sản văn hóa Huế qua góc nhìn hội họa”, giới thiệu đến công chúng hơn 100 tác phẩm tranh và ảnh nghệ thuật về văn hóa, cảnh quan và con người Huế. Bên cạnh đó còn có không gian trưng bày và trình diễn áo dài với chủ đề “Áo dài và di sản” gồm áo Nhật Bình, áo dài ngũ thân, áo dài từ sản phẩm dệt Dèng…

Ngoài ra, các làng nghề truyền thống nổi tiếng xứ Huế như may đo áo dài, dệt Dèng A Lưới, tranh dân gian làng Sình, hoa giấy Thanh Tiên, nón lá, bánh Huế cũng góp mặt tại sự kiện này để du khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm.