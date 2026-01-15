Hội Thơ Xứ Huế nhìn lại một năm hoạt động

Trao tặng kỷ niệm chương "Vì phong trào thơ ca xứ Huế"

Năm 2025, Hội Thơ Xứ Huế đã duy trì và phát triển hiệu quả các phong trào sáng tác, giao lưu thơ nhạc, diễn ngâm thơ, đồng thời tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật có ý nghĩa. Điểm nhấn nổi bật là việc đăng cai Liên hoan Thơ ca ba miền (lần II) tại Huế với chủ đề “Về miền Hương Ngự”, quy tụ đông đảo các nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ và những người yêu thơ đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sự kiện không chỉ tạo nên không gian giao lưu giàu cảm xúc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế - kinh đô xưa giàu bản sắc văn hóa - trong Năm Du lịch quốc gia 2025.

Cùng với các hoạt động phong trào, công tác sáng tác và xuất bản tiếp tục được Hội chú trọng. Tuyển tập thơ “Về miền Hương Ngự” ra đời từ đợt phát động sáng tác hướng về Huế, lấy cảm hứng từ hai biểu tượng văn hóa - lịch sử là sông Hương và núi Ngự. Tập sách tuyển chọn 327 bài thơ của 109 tác giả đến từ nhiều vùng miền, phản ánh đa dạng phong cách sáng tác nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho Huế, cho quê hương, đất nước và con người. Đây là tuyển tập thứ bảy của Hội Thơ Xứ Huế, đánh dấu một bước tiếp nối trong hành trình lưu giữ và lan tỏa vẻ đẹp thơ ca xứ Huế.

Dịp này, Hội đã kết nạp thêm nhiều hội viên mới, khen thưởng các hội viên có hoạt động sôi nổi trong năm 2025, đồng thời trao tặng kỷ niệm chương "Vì phong trào thơ ca xứ Huế".

Bước sang năm 2026, Hội Thơ Xứ Huế xác định tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động sáng tác, giao lưu thơ ca; chú trọng bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ, mở rộng kết nối với các hội, câu lạc bộ thơ trong và ngoài địa phương. Đồng thời, Hội hướng đến việc tổ chức thêm các hoạt động gắn thơ ca với đời sống văn hóa - du lịch Huế, góp phần lan tỏa giá trị văn học nghệ thuật trong cộng đồng.