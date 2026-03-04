Hành động quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kết luận phiên họp

Chiều 4/3, tại phiên họp thường kỳ hai tháng đầu năm của UBND thành phố do UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì, các thành viên UBND thành phố đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được, đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Du lịch - dịch vụ tiếp tục là điểm sáng

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là du lịch, tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng. Riêng trong tháng 2, Huế đón hơn 712.000 lượt khách, tăng gần 72% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt 1.669 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Tính chung hai tháng đầu năm, tổng lượng khách đạt khoảng 1,2 triệu lượt, tăng 48%; trong đó khách quốc tế đạt 533.000 lượt, tăng gần 50%. Doanh thu du lịch ước đạt 2.969 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Đặc biệt, dịp tết Nguyên đán ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi Huế đón gần 524.000 lượt khách, gấp 2,5 lần cùng kỳ; riêng khách quốc tế đạt gần 250.000 lượt. Doanh thu du lịch trong kỳ nghỉ ước đạt 1.121 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của điểm đến Huế, đồng thời phản ánh hiệu quả từ các chương trình kích cầu, tổ chức lễ hội và quảng bá du lịch đầu năm.

Song song với du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng 2 ước đạt 12.268 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Hoạt động tín dụng duy trì ổn định; tổng huy động vốn đạt 90.500 tỷ đồng, dư nợ đạt 96.900 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,2%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,54% so với tháng trước và tăng 3,65% so với cùng kỳ, cơ bản nằm trong tầm kiểm soát.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2 giảm 11,5% so với tháng trước do yếu tố mùa vụ, nhưng tăng 11% so với cùng kỳ. Tính chung hai tháng, IIP tăng 16,4%; riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 20,2%.

Một số sản phẩm chủ lực ghi nhận mức tăng cao như bia tăng 35,5%; ô tô tăng 23,5%; găng tay các loại tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, bảo đảm kế hoạch vụ mùa và an ninh lương thực địa phương.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt hơn 4.033 tỷ đồng, tăng 12,4%. Thu ngân sách hai tháng đạt 3.007 tỷ đồng, bằng 18,8% dự toán năm và tăng 12,1% so với cùng kỳ; trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 48%. Chi ngân sách đạt hơn 1.898 tỷ đồng, bảo đảm các nhiệm vụ thường xuyên và an sinh xã hội.

Môi trường đầu tư tiếp tục có chuyển biến. Đến cuối tháng 2, toàn thành phố có 198 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 450 tỷ đồng, tăng 90% về số lượng so với cùng kỳ; 164 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Từ đầu năm đã cấp mới 5 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 5.028 tỷ đồng, trong đó có 1 dự án FDI trị giá 123 triệu USD.

Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công vẫn là điểm nghẽn khi toàn thành phố mới đạt 4,9% kế hoạch năm. Đây là vấn đề được các thành viên UBND thành phố tập trung phân tích, đề xuất giải pháp tháo gỡ tại phiên họp.

Đối với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thành phố triển khai đúng quy định và tiến độ. Các khâu chuẩn bị được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra tình hình sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp đầu năm 2026

Hành động quyết liệt, không né tránh

Theo Sở Tài chính, trong tháng 3 và quý II - 2026, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ hạ tầng các khu công nghiệp La Sơn, Gilimex, Chân Mây; các dự án động lực như Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor (giai đoạn 2), Nhà máy pin BYD, Trung tâm Logistics Chân Mây.

Cùng với đó, thành phố cũng đẩy mạnh tổ chức các hoạt động Festival Huế 2026, kích cầu du lịch; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thiện các quy hoạch quan trọng; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao các chỉ số PCI, PAR-Index, PAPI.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, năm 2026 tiếp tục dự báo nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, toàn hệ thống chính quyền phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn.

Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch, bảo đảm chất lượng, tính khả thi và đồng bộ; quy hoạch phải gắn với danh mục dự án ưu tiên đầu tư, tránh tình trạng “quy hoạch treo”. Đồng thời, cần làm rõ không gian và mô hình phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hạ tầng tiếp tục được xác định là nền tảng cho phát triển. Thành phố phải tạo chuyển biến rõ nét trong đầu tư giao thông, chỉnh trang đô thị; đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nội đô, khắc phục tình trạng quá tải tại các điểm nóng; khai thác hiệu quả bãi đỗ xe, không gian công cộng.

Chương trình chỉnh trang đô thị phải triển khai đồng bộ, có trọng tâm. Dự án chậm tiến độ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Tinh thần chung là xử lý dứt điểm, không né tránh, không đùn đẩy.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cũng yêu cầu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc.

Riêng lĩnh vực du lịch, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu tạo đột phá thực sự, nâng tầm các sự kiện, đặc biệt là Festival Huế; chủ động xây dựng sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quản lý, quảng bá. Thành phố cũng phải chuẩn bị kỹ phương án vận hành đô thị trong thời gian diễn ra Festival Huế, bảo đảm giao thông thông suốt, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và hình ảnh văn minh, thân thiện.