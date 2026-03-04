Dừng các tour du lịch đến khu vực xung đột tại Trung Đông

Khung cảnh đổ nát sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào mục tiêu Hezbollah ở Mashgharah, Liban ngày 2/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo đó, hiện nay, trên thế giới ở một số khu vực đang diễn ra bất ổn, xung đột, nhất là tại Iran, Israel và khu vực Trung Đông lân cận đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và khách du lịch.

Trước tình hình này, thực hiện khuyến cáo của Bộ Ngoại giao, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế chủ động, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến ở những nơi diễn ra xung đột; nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo của Bộ Ngoại giao.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế dừng, không tổ chức các chương trình du lịch đến những vùng chiến sự nguy hiểm theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao.

Trường hợp có đoàn khách đang còn lại ở các khu vực có ảnh hưởng, các doanh nghiệp cần giữ liên hệ thường xuyên với đối tác và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại để bảo đảm an toàn cho khách du lịch, thực hiện biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Đồng thời, báo cáo kịp thời về Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (qua Phòng Lữ hành) trong trường hợp cần thiết để phối hợp giải quyết sự cố.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp du lịch nghiêm túc triển khai những nội dung trên.

Trao đổi với phóng viên, đại diện một doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ lữ hành ở thị trường quốc tế cho biết, trước và trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị này vẫn khai thác các tour, tuyến đến vùng Trung Đông như: Israel, Dubai, Abu Dhabi, Jordan, Qatar...

"Các tour đến những quốc gia ở khu vực Trung Đông mà chúng tôi khai thác đã kết thúc trong và ngay sau kỳ nghỉ tết vừa qua. Du khách cũng khá nhạy cảm với các thông tin về an toàn du lịch. Công ty lữ hành cũng rất cẩn trọng khi triển khai tour nhằm bảo đảm an toàn cho hành trình trải nghiệm của khách du lịch. Vì thế, ngay khi nắm bắt được thông tin về tình hình xung đột ở vùng Trung Đông, đơn vị đã tạm thời ngừng khai thác các điểm đến chịu ảnh hưởng", đại diện đơn vị này nói thêm.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam ngày 3/3, Hãng hàng không Qatar Airways (QR) thông báo tiếp tục hủy chuyến bay đi, đến Việt Nam do ảnh hưởng xung đột tại khu vực Trung Đông. Tính từ ngày 3/3 đến 13 giờ ngày 5/3, Qatar Airways đã hủy tổng cộng 13 chuyến bay đi, đến Việt Nam. Về chính sách hỗ trợ, Qatar Airways sẽ miễn phí thay đổi ngày khởi hành trong vòng 14 ngày kể từ ngày khởi hành ban đầu, hoặc hoàn lại phần giá trị vé chưa sử dụng theo quy định đối với hành khách có vé từ ngày 28/2-10/3.

https://nhandan.vn/dung-cac-tour-du-lich-den-khu-vuc-xung-dot-tai-trung-dong-post945984.html