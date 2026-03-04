  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Dừng các tour du lịch đến khu vực xung đột tại Trung Đông

ClockThứ Tư, 04/03/2026 15:02
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa ban hành Công văn số 400/CDLQGVN-LH gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế về việc ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn cho khách du lịch trước bối cảnh xung đột ở Iran, Israel và khu vực Trung Đông lân cận.

Kêu gọi giải pháp ngoại giao cho xung đột tại Trung ĐôngXung đột ở Trung Đông: Mỹ không loại trừ khả năng triển khai bộ binhTrung Đông căng thẳng, giá dầu thô chạm đỉnh 8 tháng

Khung cảnh đổ nát sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào mục tiêu Hezbollah ở Mashgharah, Liban ngày 2/3. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Theo đó, hiện nay, trên thế giới ở một số khu vực đang diễn ra bất ổn, xung đột, nhất là tại Iran, Israel và khu vực Trung Đông lân cận đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và khách du lịch.

Trước tình hình này, thực hiện khuyến cáo của Bộ Ngoại giao, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế chủ động, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến ở những nơi diễn ra xung đột; nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo của Bộ Ngoại giao.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế dừng, không tổ chức các chương trình du lịch đến những vùng chiến sự nguy hiểm theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao.

Trường hợp có đoàn khách đang còn lại ở các khu vực có ảnh hưởng, các doanh nghiệp cần giữ liên hệ thường xuyên với đối tác và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại để bảo đảm an toàn cho khách du lịch, thực hiện biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Đồng thời, báo cáo kịp thời về Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (qua Phòng Lữ hành) trong trường hợp cần thiết để phối hợp giải quyết sự cố.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp du lịch nghiêm túc triển khai những nội dung trên.

Trao đổi với phóng viên, đại diện một doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ lữ hành ở thị trường quốc tế cho biết, trước và trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị này vẫn khai thác các tour, tuyến đến vùng Trung Đông như: Israel, Dubai, Abu Dhabi, Jordan, Qatar...

"Các tour đến những quốc gia ở khu vực Trung Đông mà chúng tôi khai thác đã kết thúc trong và ngay sau kỳ nghỉ tết vừa qua. Du khách cũng khá nhạy cảm với các thông tin về an toàn du lịch. Công ty lữ hành cũng rất cẩn trọng khi triển khai tour nhằm bảo đảm an toàn cho hành trình trải nghiệm của khách du lịch. Vì thế, ngay khi nắm bắt được thông tin về tình hình xung đột ở vùng Trung Đông, đơn vị đã tạm thời ngừng khai thác các điểm đến chịu ảnh hưởng", đại diện đơn vị này nói thêm.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam ngày 3/3, Hãng hàng không Qatar Airways (QR) thông báo tiếp tục hủy chuyến bay đi, đến Việt Nam do ảnh hưởng xung đột tại khu vực Trung Đông. Tính từ ngày 3/3 đến 13 giờ ngày 5/3, Qatar Airways đã hủy tổng cộng 13 chuyến bay đi, đến Việt Nam.

Về chính sách hỗ trợ, Qatar Airways sẽ miễn phí thay đổi ngày khởi hành trong vòng 14 ngày kể từ ngày khởi hành ban đầu, hoặc hoàn lại phần giá trị vé chưa sử dụng theo quy định đối với hành khách có vé từ ngày 28/2-10/3.

https://nhandan.vn/dung-cac-tour-du-lich-den-khu-vuc-xung-dot-tai-trung-dong-post945984.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: tour du lịchkhu vựcxung độtTrung Đông
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lo ngại gián đoạn nguồn cung, giá dầu thế giới dầu vượt 80 USD/thùng

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang đẩy thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới vào trạng thái phân hóa ngày càng rõ nét. Đóng cửa ngày 3/3, giá dầu bứt phá mạnh mẽ vượt mốc 80 USD/thùng do lo ngại gián đoạn nguồn cung, trong khi nhóm kim loại quay đầu suy yếu khi rủi ro lạm phát và triển vọng lãi suất cao hơn gây sức ép lên nhu cầu. Kết phiên, chỉ số MXV-Index nhích nhẹ lên 2.657 điểm.

Lo ngại gián đoạn nguồn cung, giá dầu thế giới dầu vượt 80 USD thùng
Trung Đông căng thẳng, giá dầu thô chạm đỉnh 8 tháng

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã kích hoạt làn sóng mua mạnh trên thị trường năng lượng, đẩy giá dầu tăng gần 7% chỉ sau một phiên. Trong khi đó, áp lực chốt lời gia tăng trên thị trường nông sản đã kéo giá lúa mì đảo chiều suy yếu nhanh. Đóng cửa, MXV-Index tăng hơn 0,7% lên 2.650 điểm, nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp.

Trung Đông căng thẳng, giá dầu thô chạm đỉnh 8 tháng
Xung đột tại Trung Đông: Những hệ lụy đối với kinh tế toàn cầu

Những cuộc không kích giữa Mỹ, Israel và Iran không chỉ làm rung chuyển Trung Đông, mà đang tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền đối với kinh tế toàn cầu. Từ giá dầu, vận tải biển, hàng không cho tới thị trường tài chính, xung đột lần này đang đặt thế giới trước nguy cơ một cú sốc năng lượng mới trong bối cảnh tăng trưởng vốn đã mong manh.

Xung đột tại Trung Đông Những hệ lụy đối với kinh tế toàn cầu

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top