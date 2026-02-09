  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 09/02/2026 17:17

Khen thưởng lực lượng phá án ma túy

HNN.VN - Ngày 9/2, tại xã A Lưới 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với UBND xã A Lưới 2 tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn.

Khen thưởng các tập thể cá nhân lập công trong phòng, chống tội phạm ma túy 

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 5/2, tại khu vực đường Võ Bẩm, thôn 2, xã A Lưới 2, tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Huế và Công an xã A Lưới 2 bắt quả tang Hồ Văn Thắng, sinh năm 2003, trú tại thôn 2, xã A Lưới 2 về hành vi tàng trữ trái phép 5 viên ma túy tổng hợp loại Methamphetamine.

Qua rở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp thêm nơi ở của đối tượng Lê Đức Tiến, sinh năm 1985, trú tại thôn 2, xã A Lưới 2, thu giữ thêm 200 viên ma túy tổng hợp loại Methamphetamine và 1 gói thảo mộc khô trọng lượng 21,59 gram (đối tượng khai là cỏ Mỹ)...

Lê Đức Tiến được xác định là đối tượng nguy hiểm, có nhiều tiền án, hoạt động manh động, liều lĩnh với phương thức tinh vi.

Chiến công của các lực lượng tham gia đấu tranh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân và chính quyền địa phương, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong thời điểm trước tết Nguyên đán 2026.

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; UBND xã A Lưới 2 tặng giấy khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Quỳnh Anh
