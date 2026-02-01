Khen thưởng đột xuất thành tích xuất sắc của Công an Phú Lộc

Lãnh đạo UBND xã trao tặng khen thưởng đột xuất thành tích xuất sắc của Công an xã Phú Lộc

Trước đó, vào ngày 28/1/2026, trên địa bàn thôn 6 xảy ra vụ trộm cắp tài sản với số tiền ghi nhận ban đầu hơn 100 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Lộc đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng trong thời gian ngắn, kịp thời trấn an dư luận, tạo sự yên tâm trong Nhân dân.

Bên cạnh kết quả điều tra, xử lý vụ trộm cắp tài sản nêu trên, trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Bính Ngọ, Công an xã Phú Lộc đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn; truy xét, làm rõ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời vận động người dân tự giác giao nộp 9 khẩu súng cùng một số hung khí tự chế, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Việc khen thưởng đột xuất thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền xã Phú Lộc đối với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của lực lượng công an xã trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.