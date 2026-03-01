Sôi nổi Hội thi bánh chưng, bánh giầy tại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

Các nghệ nhân thi phần gói bánh chưng.

Ở phần thi gói bánh chưng, mỗi đội gồm 5 nghệ nhân, mặc trang phục lễ hội truyền thống của địa phương, thực hiện gói bánh hoàn toàn bằng tay trong thời gian 15 phút. Mỗi đội hoàn thành 10 chiếc bánh, gồm 5 bánh chưng mặn nhân đỗ xanh và thịt lợn (buộc 6 lạt) và 5 bánh chưng chay nhân đỗ xanh (buộc 4 lạt).

Nguyên liệu được chuẩn bị theo quy định chung với gạo nếp đã ngâm, để ráo nước; đỗ xanh đã bóc vỏ, đồ chín; thịt lợn cùng các gia vị truyền thống và lá dong. Sau khi hoàn thành, bánh được luộc trong thời gian 5 giờ bằng củi do Ban tổ chức chuẩn bị.

Phần thi giã bánh giầy diễn ra vào buổi chiều cùng ngày với sự tham gia của 6 nghệ nhân mỗi đội. Trong 50 phút, các đội thực hiện toàn bộ quy trình từ đồ xôi, giã bánh đến hoàn thiện 5 chiếc bánh giầy có hình dáng tròn, đều, thống nhất về kích thước. Gạo nếp sử dụng phải là loại hạt to, tròn, không lẫn tạp chất, được ngâm kỹ trước khi chế biến.

Các đội tự chuẩn bị bếp kiềng, nồi đồ xôi và dụng cụ giã bánh, bảo đảm quy định của Ban tổ chức.

Sau khi hoàn thiện, mỗi chiếc bánh được dán chữ Hán Nôm “Phúc”, “Lộc”, “Thọ” màu đỏ, thể hiện ước vọng về cuộc sống an lành, thịnh vượng.

Hội thi bánh chưng, bánh giầy được duy trì tổ chức nhiều năm qua trong Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc, hướng tới Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đồng thời tri ân các anh hùng dân tộc như Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và Tam tổ Trúc Lâm. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa Việt.

Những sản phẩm đạt thành tích cao sẽ được Ban tổ chức lựa chọn dâng lễ Phật, Thánh và phục vụ các nghi lễ rước bánh, dâng hương tại chùa Côn Sơn, đền Nguyễn Trãi, đền Trần Nguyễn Đán và đền Kiếp Bạc, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh.

Hội thi không chỉ tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc cho lễ hội mà còn góp phần bảo tồn, phát huy di sản truyền thống bánh chưng, bánh giầy, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân và du khách thập phương khi về với Côn Sơn-Kiếp Bạc vào dịp mùa xuân.

https://nhandan.vn/soi-noi-hoi-thi-banh-chung-banh-giay-tai-le-hoi-mua-xuan-con-son-kiep-bac-post946158.html