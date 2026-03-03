Khởi động công trình tổng kết có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Đảng và đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Sáng 4/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) chủ trì làm việc với các Tổ Biên tập, triển khai các nội dung nhiệm vụ tổng kết.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo; thành viên các Tổ Biên tập, Hội đồng Lý luận Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan liên quan.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là cuộc họp đầu tiên sau khi Ban Chỉ đạo được thành lập, thể hiện tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và có ý nghĩa khởi động rất quan trọng: Thống nhất phương thức làm việc, phân công nhiệm vụ, xác lập lộ trình cụ thể, bảo đảm mọi công việc được triển khai bài bản, đúng tiến độ, chất lượng cao.

Tổng Bí thư đánh giá cao các đại biểu đã có ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, đi vào trọng tâm, đề xuất giải pháp cụ thể, làm rõ những vấn đề còn băn khoăn, góp ý để hoàn thiện việc phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, quy chế và đề cương tổng kết.

Tổng Bí thư khẳng định, kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một dấu mốc lịch sử đặc biệt.

Tổng kết là dịp nhìn lại toàn bộ chặng đường Đảng lãnh đạo dân tộc, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung đến công cuộc Đổi mới toàn diện; từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một quốc gia có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Đây cũng là dịp đánh giá một cách khoa học, toàn diện, khách quan việc hiện thực hóa những định hướng chiến lược của Đảng trong thời kỳ quá độ; làm rõ hơn mô hình phát triển, thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Định hướng nhiệm vụ, Tổng Bí thư nêu rõ, việc tổng kết không chỉ phục vụ yêu cầu kỷ niệm mà quan trọng hơn là chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn cho các quyết sách chiến lược trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới năm 2045 và xa hơn nữa.

Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam phải cung cấp cái nhìn lịch sử toàn diện, đúc rút được những bài học mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam, nhưng không phải là bản rút gọn của Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi vào chiều sâu lý luận, thực tiễn của thời kỳ Đổi mới, giai đoạn có ý nghĩa bước ngoặt đối với sự phát triển của đất nước, để định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo. Đây phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đến các địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với các Tổ Biên tập về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhấn mạnh hai nội dung tổng kết gắn bó chặt chẽ với nhau, Tổng Bí thư đề nghị Ban Chỉ đạo rà soát việc phân công nhiệm vụ theo các nhóm tổng kết, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với chức năng, năng lực, kinh nghiệm của từng đồng chí thành viên, tránh chồng chéo, bỏ sót hoặc dàn trải, hình thức; đồng thời điều phối, định hướng, kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình tổng kết. Rà soát phạm vi, đối tượng, phương pháp tổng kết; làm rõ cấu trúc báo cáo; xác định các trục nội dung lớn; định hướng cách tiếp cận...

Về tiến độ thực hiện, năm 2026 là năm khởi động, có ý nghĩa đặt nền móng cho toàn bộ quá trình tổng kết, cần hoàn thiện đề cương các báo cáo tổng kết, xây dựng các hướng dẫn, xây dựng bộ khung phương pháp luận chung; đồng thời xác định rõ các giai đoạn biên soạn, các mốc xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thời điểm hoàn thành các bản dự thảo... trình Đại hội XV của Đảng. Tất cả phải được thể hiện bằng kế hoạch cụ thể, khả thi, có cơ chế kiểm soát tiến độ, kết quả đầu ra.

Phương thức làm việc phải khoa học, khách quan, toàn diện, có phát hiện mới; chặt chẽ trong tổ chức, sáng tạo trong tư duy; kết hợp giữa tính kế thừa và phát triển, giữa tổng kết quá khứ và định hướng tương lai; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số. Hội đồng Lý luận Trung ương phải là lực lượng nòng cốt tham gia tổng kết, huy động thêm sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà sử học... Có thể nghiên cứu thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết ở địa phương và một số bộ, ngành; đề ra Quy chế làm việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Chỉ đạo và các Tổ Biên tập, giữa các nhóm tổng kết, giữa Trung ương với địa phương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học giữa Ban Chỉ đạo và các Tổ Biên tập, giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo với các ban, bộ, ngành, địa phương, khẳng định tin tưởng Ban Chỉ đạo, các Tổ Biên tập sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần chuẩn bị tốt công trình tổng kết có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

