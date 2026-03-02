  • Huế ngày nay Online
Gặp nhau đầu xuân cùng thơ Haiku xứ Huế

HNN.VN - Sáng 3/3, Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế tổ chức chương trình họp mặt, giao lưu thơ nhạc chào mừng kỷ niệm lần thứ 24 Ngày thơ Việt Nam và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Hội viên Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt – Cố đô Huế giao lưu trong buổi họp mặt đầu xuân

Hoạt động thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, nhà thơ, hội viên và những người yêu thơ tham gia trong không khí ấm áp đầu xuân. Nhà thơ Lê Bá Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế cho biết, chương trình là dịp để các hội viên gặp gỡ, chia sẻ sáng tác mới, thắt chặt tình thân ái và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đối với thơ Haiku.

Chương trình mở đầu bằng phần ngâm bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tết Nguyên tiêu, diễn ra vào rằm tháng Giêng hằng năm, từ lâu được xem là ngày hội của thơ ca Việt Nam. Đây là thời điểm những người yêu thơ cùng nhau hội tụ, tôn vinh giá trị văn học nghệ thuật và gửi gắm ước vọng tốt đẹp cho một năm mới.

Dịp này, ban tổ chức đã trao quyết định kết nạp và trao thẻ cho hội viên mới, đồng thời tổ chức giao lưu thơ, biểu diễn văn nghệ và chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Tin, ảnh: Bạch Châu
