Khen thưởng học sinh đoạt thành tích cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khen thưởng học sinh đoạt giải

Năm học này, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã thành lập 11 đội tuyển với 108 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở các môn: Toán, vật lý, hóa học, tin học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Các đội tuyển được tập huấn, bồi dưỡng với sự tham gia giảng dạy của đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, các chuyên gia và cựu học sinh từng đạt giải cao.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức vào cuối tháng 12/2025, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế đã đoạt 90 giải, gồm 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 34 giải Ba và 32 giải Khuyến khích, đạt tỷ lệ 83,33%. Đây là năm học có số lượng giải cao nhất từ trước đến nay của nhà trường, tăng 7 giải so với năm học trước, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị có thành tích nổi bật trong cả nước. Đặc biệt, năm nay có 5 học sinh được chọn tham dự vòng 2 tuyển chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND thành phố đã trao thưởng cho các học sinh đoạt giải và các tổ bồi dưỡng nhằm kịp thời động viên, ghi nhận những nỗ lực của thầy và trò trong suốt quá trình ôn luyện. Đây không chỉ là sự khích lệ tinh thần mà còn thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.