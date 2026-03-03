  • Huế ngày nay Online
Huy động tối đa lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

HNN.VN - Chiều 4/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế đã đến kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bỏ phiếu thuộc các xã Nam Đông, Long Quảng và một số địa bàn trọng điểm.

Hướng đi mới trong công tác tuyên truyềnKỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dânKỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND thành phố

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (thứ 2 từ phải sang), Giám đốc Công an TP. Huế kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bỏ phiếu thuộc xã Nam Đông 

Qua kiểm tra thực tế, Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tuấn ghi nhận tinh thần chủ động của công an cơ sở trong xây dựng phương án, bố trí lực lượng, nắm chắc địa bàn; đồng thời yêu cầu toàn lực lượng, nhất là công an các xã tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn cũng yêu cầu các đơn vị nêu cao trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; chủ động nhận diện, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý sớm các tình huống phức tạp tại điểm bầu cử. Đồng thời, tăng cường quản lý đối tượng, rà soát mâu thuẫn trong Nhân dân, không để phát sinh “điểm nóng”; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng, bảo vệ uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân sự ứng cử.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm; siết chặt quản lý địa bàn, cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; tổng rà soát, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm bầu cử vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, lực lượng công an tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tuần tra tại các tuyến trọng điểm, khu vực đông người; giữ vững trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ. Song song nhiệm vụ chuyên môn, Công an thành phố tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, siết chặt điều lệnh, rèn luyện bản lĩnh, tác phong, tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.

Dịp này, theo địa bàn được phân công, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và các phòng nghiệp vụ đã kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự tất cả các khu vực bầu cử trên địa bàn thành phố.

Minh Nguyên
