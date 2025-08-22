Hội thơ Hương Giang lan tỏa tình yêu quê hương qua thơ ca

Tác giả Sen Hồng thể hiện tác phẩm Mừng Tết Độc lập

Mở đầu chương trình, các hội viên đã dâng hoa lên Bác, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với vị lãnh tụ kính yêu. Tiếp đó, nhiều tác giả, nghệ sĩ trực tiếp trình bày, diễn ngâm những sáng tác mới cùng các tuyển chọn tiêu biểu, qua đó khắc họa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và sự tri ân đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do. Những tác phẩm như Quốc khánh nhớ Bác (Xuân Thu), Huế vào thu (Hoàng Xuân Thảo), Mừng Tết Độc lập (Sen Hồng), Huế ơi (Nguyễn Nghi)… đã để lại ấn tượng sâu lắng trong lòng người nghe, gợi nhắc những dấu mốc hào hùng của dân tộc và vẻ đẹp bình dị của quê hương.

Dịp này, Ban tổ chức công bố quyết định hợp nhất các chi hội thơ và kết nạp hội viên mới, góp phần củng cố tổ chức, tạo điều kiện để phong trào thơ ca thành phố ngày càng phát triển. Đồng thời, hai tập thơ Quê hương và mẹ của nhà thơ Hoàng Văn Chương và Tình ơi của nhà thơ Thân Trọng Tuyến cũng được giới thiệu, mang đến những góc nhìn mới về tình yêu đất nước, con người.

Hoạt động là dịp để hội viên và bạn yêu thơ gặp gỡ, giao lưu, cùng lan tỏa giá trị văn học nghệ thuật, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc trong không khí kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước.